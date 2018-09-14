КПРФ отправляет делегацию в регионы, где пройдет второй тур выборов

Для поддержки

кандидатов КПРФ на втором туре губернаторских выборов в Приморье и Хакасии на Дальний Восток и в Сибирь поедет большая группа депутатов Госдумы , сказали “Ъ”

в партии.

Так,

на день выборов в воскресенье во Владивосток должна вылететь делегация во главе

с зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным . В нее могут войти депутат от Приморья

Алексей Корниенко , глава думского комитета по региональной политике, проблемам

Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов , депутат от Новосибирской области

Поддержать

кандидата КПРФ Андрея Ищенко (вышел во второй тур вместе с врио Андреем

Тарасенко) уже поехали экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин и депутат Александр Ющенко, отвечавший за медийное сопровождение его штаба. Хотя

разрыв с кандидатом «Единой России» большой (врио губернатора набрал 46,5%,

коммунист — 24,6%), собеседник «Ъ» в партии отмечает, что в КПРФ опасаются

давления на своего кандидата, с тем чтобы обеспечить победу единороссов.

Во время поездки в Хакасию на день выборов (там они пройдут 23 сентября) к делегации присоединится член совета «Левого фронта» Максим Шевченко и другие

депутаты.

«Мы стягиваем наблюдателей со всей Сибири, со многих регионов России в Хакасию, до тысячи человек», — сказал «Ъ» Юрий

Афонин. В этом регионе во второй тур с губернатором-единороссом Виктором

Зиминым (32% голосов) вышел кандидат КПРФ Валентин Коновалов.

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