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КПРФ отправляет делегацию в регионы, где пройдет второй тур выборов
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КПРФ отправляет делегацию в регионы, где пройдет второй тур выборов 

kprf.ru + ещё 5 5 часов назад
Для поддержки
кандидатов КПРФ на втором туре губернаторских выборов в Приморье и Хакасии на  Дальний Восток и в Сибирь поедет большая группа депутатов Госдумы, сказали “Ъ”
в партии.
Так,
на день выборов в воскресенье во Владивосток должна вылететь делегация во главе
с зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным. В нее могут войти депутат от Приморья
Алексей Корниенко, глава думского комитета по региональной политике, проблемам
Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, депутат от Новосибирской области
Вера Ганзя.
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кандидата КПРФ Андрея Ищенко (вышел во второй тур вместе с врио Андреем
Тарасенко) уже поехали экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин и  депутат Александр Ющенко, отвечавший за медийное сопровождение его штаба. Хотя
разрыв с кандидатом «Единой России» большой (врио губернатора набрал 46,5%,
коммунист — 24,6%), собеседник «Ъ» в партии отмечает, что в КПРФ опасаются
давления на своего кандидата, с тем чтобы обеспечить победу единороссов.
Во  время поездки в Хакасию на день выборов (там они пройдут 23 сентября) к  делегации присоединится член совета «Левого фронта» Максим Шевченко и другие
депутаты.
«Мы  стягиваем наблюдателей со всей Сибири, со многих регионов России в Хакасию, до  тысячи человек», — сказал «Ъ» Юрий
Афонин. В этом регионе во второй тур с губернатором-единороссом Виктором
Зиминым (32% голосов) вышел кандидат КПРФ Валентин Коновалов.
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