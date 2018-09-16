Около 20 тыс. человек приняли участие в Осеннем велопараде в столице

Около 20 тыс. москвичей и гостей столицы стали участниками Осеннего велопарада в столице 16 сентября 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Несмотря на непогоду около 20 тыс. человек приняли участие в Осеннем Московском велопараде 16 сентября. Мероприятие открыло Европейскую неделю мобильности, которая завершится акцией «На работу на велосипеде», — говорится в сообщении.

Сбор участников заезда начался в 11:00 на Звездном бульваре и в Останкинском проезде. Перед стартом жюри назвало победителя конкурса на дизайн новой городской велопарковки, который проводился весной. Любой желающий мог поучаствовать в создании красивой и удобной городской среды и предложить свой проект с иллюстрациями. Победителем стала Маргарита Леонова, которой вручили годовой абонемент на велопрокат и электровелосипед. Сейчас совместно с победителем прорабатывается прототип новой велопарковки для дальнейшей установки в городе.

Как отметили в департаменте, участники приезжали не только на обычных городских и горных велосипедах, но и на самодельных. Многие воспользовались прокатом «Велобайк», который в этот день предоставил скидки. Темой этого велопарада были мультфильмы, поэтому многие оделись в костюмы любимых мультипликационных героев.

Заезд стартовал в 12:00, участники проехали около 30 км по живописным улицам и набережным Москвы и финишировали в парке «Красная Пресня».

«Благодарим всех участников велопарада. Уже в который раз москвичи и гости города показывают, что непогода — это не повод отказаться от поездок на велосипеде. Несмотря на дождь, в последнем в этом году заезде приехали поучаствовать около 20 тыс. человек. Приглашаем всех присоединиться к акции «На работу на велосипеде» 21 сентября. Это отличный шанс попробовать велосипед как транспорт первой или последней мили», — резюмировали в пресс-службе.