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Агент: Штоффельсхаус делает все, чтобы расстаться с Фернандешем
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Агент: Штоффельсхаус делает все, чтобы расстаться с Фернандешем 

Советский спорт + ещё 12 7 часов назад
Фото: Soccer News
Агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза рассказал о переговорах с руководством клуба о продлении контракта.
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«Мы не понимаем, почему руководство «Локомотива» продлило контракт с Джефферсоном Фарфаном на два года, а Фернандешу, который приложил столько же усилий для чемпионства, предложили всего год, — приводит Sport24.ru слова Барбозы. — При этом «Локомотив» подписывает Хеведеса, которому уже 30 лет, на четыре года.
В апреле, когда еще оставалось четыре игры до конца сезона, мы говорили со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом о продлении контракта Мануэла. Нам предложили всего один год, зная, что на такие условия мы не согласны. Штоффельсхаус специально делает все для того, чтобы расстаться с Фернандешем, но предлагает условный контракт, чтобы не злить болельщиков. После разговора в апреле он долго не отвечал на звонки»
Напомним, контракт 32-летнего португальца с действующими чемпионами России рассчитан до 2019 года. За четыре года он провел за клуб 123 матча, забил 31 гол и сделал 21 результативную передачу.
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