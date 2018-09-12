Колобков надеется на положительную оценку работы Российского антидопингового агентства

Вопрос восстановления РУСАДА должен обсуждаться на заседании исполкома WADA, которое пройдет 20 сентября на Сейшельских островах.

"РУСАДА работает полностью независимо, финансирование получает от Минфина напрямую, там выстроенная структура, организация взаимодействует с WADA, в принципе, организация функционирует вполне успешно. У Всемирного антидопингового агентства никаких претензий к работе и тем видам деятельности, которые оно выполняет, на данный момент нет. Раз в полгода проходит мониторинг этой работы, от вопросов, связанных с расследованием, проведением тестирования, работы допинг-инспекторов, до всех внутренних процедур. Никаких нареканий к этой организации нет, поэтому, надеюсь, что эта работа будет оценена положительно", — заявил Колобков.

Как отметил Колобков, он не будет присутствовать на предстоящем исполкоме.

"Исполком WADA, в отличие от совета учредителей, является закрытым мероприятием, на которое не допускаются ни пресса, ни какие-то сторонние организации. По итогам этого разговора будет принято решение в отношении нашей антидопинговой организации. Работа продолжается, она постоянная, она никогда не прекращалась, она ведется, по сути, ежедневно, мы постоянно взаимодействуем", — сказал министр спорта.

Лаборатория в МГУ пройдет очередную аккредитацию

Колобков сообщил, что антидопинговая лаборатория, строящаяся на базе Московского государственного университета, еще не сдана в эксплуатацию.

"Мы передали объект для оперативного управления Московскому государственному университету, — рассказал Колобков. — Лаборатория работает, проводит тестирование крови, она сейчас аккредитована WADA на тестирование крови, обладает всеми компетенциями для проведения любых видов тестирования. С 7 по 15 сентября будет проходить очередная аккредитация как раз по вопросам тестирования крови".

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года, причиной стало расследование комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации. В июне прошлого года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост— агентством и модератором зоны презентаций регионов и инвестиционных проектов ВЭФ-2018.