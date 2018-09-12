Нерпенка по кличке Дикий Вовчик выпустили обратно в дикую природу

Номинанты премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и основатели единственного в России центра спасения балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская Нерпенка выпустили в Ладожского озеро своего подопечного по кличке Дикий Вовчик. Об этом сообщили в паблике «Фонда друзей балтийской нерпы» «Вконтакте».

«На этот раз он полностью готов к самостоятельной жизни и мы надеемся, что больше о нем ничего и никогда не услышим», — рассказали спасатели.

Ранее в «Фонде друзей балтийской нерпы», основатели которого Вячеслав Андреев и Елена Андриевская номировались в этом году на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», показали, как Вовчик учится ловить рыбу (видео можно посмотреть здесь).

Напомним, истощенного детеныша ладожской кольчатой нерпы нашли 5 июня на песчаном пляже близ бухты Владимирская сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы». Нерпенок весил всего 4,5 килограмм. Изначально малыша назвали Вовчиком в честь бухты — Владимирская.

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