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Нерпенка по кличке Дикий Вовчик выпустили обратно в дикую природу
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Нерпенка по кличке Дикий Вовчик выпустили обратно в дикую природу 

Собака.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Собака.ru
Номинанты премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и основатели единственного в России центра спасения балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская Нерпенка выпустили в Ладожского озеро своего подопечного по кличке Дикий Вовчик. Об этом сообщили в паблике «Фонда друзей балтийской нерпы» «Вконтакте».
«На этот раз он полностью готов к самостоятельной жизни и мы надеемся, что больше о нем ничего и никогда не услышим», — рассказали спасатели.
Ранее в «Фонде друзей балтийской нерпы», основатели которого Вячеслав Андреев и Елена Андриевская номировались в этом году на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», показали, как Вовчик учится ловить рыбу (видео можно посмотреть здесь).
Напомним, истощенного детеныша ладожской кольчатой нерпы нашли 5 июня на песчаном пляже близ бухты Владимирская сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы». Нерпенок весил всего 4,5 килограмм. Изначально малыша назвали Вовчиком в честь бухты — Владимирская.
Читайте также: Как семейная пара из Петербурга создала единственный в России центр спасения балтийской нерпы
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