Юрий Маликов: С удовольствием встал бы под баннером «Руки прочь от Хохлова!»

Фото: Никита Успенский, «Советский спорт»

Народный артист России, создатель легендарного ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов поделился ожиданиями от игры своего любимого «Динамо» в дерби с «Локомотивом».

«ОТ ОБЩЕНИЯ С ШИРОКОВЫМ — ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»

— Ох, тяжелый будет матч, — без раскачки начал музыкант. — Опасный. Все-таки чемпион России, Юрий Палыч Семин . Один из моих любимых тренеров, выдающийся человек. Но мы будем стараться. Не гарантирую победу, но ничья точно по силам. Отменил все дела ради этой игры. Буду смотреть и болеть.

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— Вас, болельщика с большим стажем, не раздражают постоянные околофутбольные истории вокруг «Динамо»? Вот сейчас говорят, что идет кампания против главного тренера Дмитрия Хохлова, и болельщики встали на его защиту. — Конечно, расстраиваюсь. Но в Хохлова я верю. Он, конечно, не динамовский воспитанник, но заканчивал игровую карьеру у нас, капитаном был, потом с молодежью работал. Считаю, он точно не заслуживает какой-то критики. При нем команда потихонечку набирает вес, обретает свой стиль, пусть не все и получается. Но я против споров, разговоров о смене тренера — пусть они идут за стадионом, а Хохлов пусть спокойно работает хотя бы до конца сезона. Будем болеть и за «Динамо», и за нашего тренера.

— То есть под баннером «Руки прочь от Хохлова!» вы бы встали? — Конечно, с удовольствием. К сожалению, до Химок редко получается добраться. Поэтому с нетерпением жду, когда же, наконец, после реконструкции откроется наш родной динамовский стадион. Туда буду наведываться почаще.

— Вас устроило интервью нового заместителя генерального директора «Динамо» Романа Широкова, в котором он говорит о будущем клуба? — Читал. Каждый день слежу за новостями. В интернете, конечно, многое надо делить. Но все равно, прежде всего, считаю себя болельщиком хорошего футбола. С Романом я в этом году познакомился на одном из мероприятий, и у меня остались хорошие впечатления. Он сам большой мастер и точно не должен вредить футболу. Зачем ему это? Будет команда хорошо играть, победим, допустим, «Локомотив» — и об этих разговорах забудут. Только бы футболисты выложились, отдали все силы. Матч важнейший. Впереди «Зенит» и ЦСКА, будет сложно, а «Локомотив» все-таки стартовал не слишком удачно. Есть хороший шанс на победу.

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— В нынешним «Локомотиве» околофутбольные, как вы говорите дела, почище, чем в «Динамо». — Да уж. Когда президент и тренер публично обмениваются мнениями — значит, не все в порядке. Но я за Палыча, он большой молодец. На команду, которую он сделал в прошлом году, было очень приятно смотреть. Прекрасно играли. У нас тоже был выдающийся матч, когда «Спартак» победили в последнем туре, и вылезли на восьмое место. Для команды, только вернувшейся высшую лигу, — почетный итог.

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— Сейчас Широков говорит о задаче попасть в еврокубки. — Нам надо стараться, прежде всего, закрепиться в первой восьмерке. Для еврокубков нужно время, лучше двигаться постепенно. Недавно выходили в Лигу Европы, когда Станислав Саламыч Черчесов потрясающе провел цикл, и что потом? Нас сняли с еврокубков, так как какие-то чиновники подставили клуб. А прежде всего болельщиков. После этого мы и докатились до первой лиги.

— Тем более у болельщиков «Динамо» и так незавидная судьба, несколько десятков лет без чемпионства. — Увы. Но все равно, бронзу не так давно брали. Помню, был концерт по этому поводу во Дворце спорта. Пели там песню: «Динамо» — это сила, «Динамо» — это класс». Будем надеяться, что еще споем. Почему бы не начать этот путь с победы над «Локомотивом»? Только нужна воля, играют-то наши молодые футболисты нормально, Жоаозиньо вообще здорово. Но видно, что взаимодействия не хватает. Постоянно кто-то выбывает то из-за травм, то из-за дисквалификаций, и нет уверенности, что обязательно забьем, как, допустим, у «Барселоны» и «Реала»

«ЗОБНИН ПО МНЕ ОБЫЧНЫЙ — ЧЕТВЕРКА С МИНУСОМ»

— Кого-то еще выделите в нынешнем составе? — Марков — хороший футболист, Луценко отлично играет. Самба Соу очень хорош. Если бы все старались и отдавали себя игре, как он, были бы выше. Да, он может ошибаться, не все получается, но энергетика, самоотдача у него сумасшедшая.

— Не обидно видеть Александра Ташаева на скамейке запасных «Спартака»? Не поторопился ли с переходом динамовский воспитанник? — Каждый сам хозяин своей судьбы. Хотя, конечно, мог бы еще год поиграть. В «Динамо» у него бы была отличная возможность еще больше раскрыться. Ему доверяли, строили на нем игру, и он выдал лучший сезон в карьере. Но что ж поделать, раз он так решил. Предателем я его не считаю.

— К тому же в «Спартаке» после перехода из «Динамо» раскрылся Роман Зобнин. Наверняка Ташаев мечтает повторить его путь. — А мне, честно говоря, Зобнин не очень нравится. Его хвалят-хвалят, но я вижу среднего игрока. Вот Головин действительно стал открытием. За прошлый год в ЦСКА поднялся из среднего игрока в яркую личность. Зобнин по мне обычный — «четверка с минусом».

Как завершится матч «Локомотив» — «Динамо»?