«Барселона» потратит на зарплату футболистам больше «Реала» 

Испанская Ла Лига раскрыла информацию о зарплатной ведомости клубов, сообщает "Советский спорт".
По информации с официального сайта Примеры, клубом, который потратит на зарплату футболистам больше всего, является «Барселона». Игроки каталонской команды получат €633 млн На втором месте идет мадридский "Реал", который выплатит своим футболистам €566,5 млн На третьем месте расположился «Атлетико», который является обладателем Суперкубка УЕФА в этом сезоне, Он выплатит футболистам €293 млн "Валенсия", в который выступает российский полузащитник Денис Черышев, вошла в топ-6 команд с €164,6 млн Ранее сообщалось, что экс-хавбек "Спартака" Промес готов к дебюту за «Севилью» на домашней арене.