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КХЛ. «Локомотив» победил «Северсталь» в Ярославле
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КХЛ. «Локомотив» победил «Северсталь» в Ярославле 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Ярославле местный «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречался с череповецкой "Северсталью". Команда Дмитрия Квартальнова сумела сломить сопротивление гостей, победив со счетом 4:1.
Хозяева льда открыли счет на 3-й минуте матча. Автором шайбы стал Артур Каюмов, которому ассистировал Георгий Иванов.
В начале второго периода чешский легионер «Локомотива» Якуб Накладал удвоил преимущество своей команды, отличившись в большинстве. Однако еще до перерыва Матей Странски отквитал одну шайбу.
В третьем периоде голы Петри Контиолы и Андрея Локтионова расставили все по своим местам. Уверенная победа «железнодорожников» со счетом 4:1.
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