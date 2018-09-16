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«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд
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«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд 

Чемпионат.com + ещё 68 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в своих «твиттерах». Матч состоится сегодня, 16 сентября, и начнётся в 14:30 мск.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19  «Салават Юлаев»: Кареев (Федотов) Назаревич — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен; Сергеев — Гареев, Ткачёв — Основин — Кугрышев; Осипов — Семёнов, Бурдасов — Хохряков — Майоров; Ляхов — Шэн, Солодухин — Бусаров— Жарков.
«Нефтехимик»: Ежов (Коротаев); Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен; Огурцов — Брынцев, Галимов — Куликов — Порядин; Шарипзянов — Волгин, Здунов — Якимов — Хайруллин; Фаткуллин — Семёнов, Михнов — Аркалов — Шафигуллин.
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