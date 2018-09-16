«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в своих «твиттерах». Матч состоится сегодня, 16 сентября, и начнётся в 14:30 мск.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 «Салават Юлаев»: Кареев (Федотов) Назаревич — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен; Сергеев — Гареев, Ткачёв — Основин — Кугрышев; Осипов — Семёнов, Бурдасов — Хохряков — Майоров; Ляхов — Шэн, Солодухин — Бусаров— Жарков.

«Нефтехимик»: Ежов (Коротаев); Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен; Огурцов — Брынцев, Галимов — Куликов — Порядин; Шарипзянов — Волгин, Здунов — Якимов — Хайруллин; Фаткуллин — Семёнов, Михнов — Аркалов — Шафигуллин.