Беларусь и Молдова скучно сыграли в Лиге наций

Как сообщает Sputnik Беларусь, поединок группы 2 в дивизионе D между Молдовой и Беларусью состоялся накануне на стадионе «Зуимбру» в Кишиневе.

Наставник белорусской команды Игорь Криушенко , комментируя исход поединка, отметил: «Это не самый плохой результат — ничья на выезде». Вместе с тем он добавил, что остался не совсем доволен действиями своих подопечных в атаке.

"К сожалению, забить не удалось. Атакующие действия не совсем удались нам в сегодняшней игре. Результат закономерный", — сказал Криушенко.

После двух туров белорусы в своем квартете занимают второе место (4 балла). На первом месте идет Люксембург (6), который накануне разгромил Сан-Марино со счетом 3:0. Третье место за молдаванами (1), а четвертое заняли санмаринцы (0).

Следующий матч сборная Беларуси проведет через месяц, 12 октября, на «Динамо» против Люксембурга.

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