Определены три лучших проекта талисмана ГТО посредством голосования в мобильном приложении

МОСКВА, 12 сентября. / ТАСС /. Подведены итоги голосования за выбор талисманов ГТО в мобильном приложении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.

Организатором конкурса «Талисманы фестивалей ГТО» выступает Министерство спорта РФ совместно с федеральным оператором комплекса ГТО — АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». Конкурс проходит в три этапа: на первом этапе, который состоялся с 23 апреля по 30 июня, организаторы принимали заявки и макеты талисманов от участников. Второй этап начался 1 июля, на нем уже произведен отбор и состоялось открытое голосование за три лучших дизайн-проекта, которые будут предложены на утверждение членам координационной комиссии Министерства спорта РФ по внедрению и реализации комплекса ГТО. С 11 августа по 10 сентября в мобильном приложении ВФСК ГТО в AppStore или Google Play каждый желающий мог проголосовать за понравившийся дизайн талисмана.

По итогам голосования были определены три лучших проекта, авторами которых являются Татьяна Ефимова (с. Ромашково, Московская область), Анна Кузьменко (г. Армавир, Краснодарский край) и Владислав Дубков (г. Троицк, Челябинская область). Из их числа координационная комиссия Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации ВФСК ГТО определит победителя конкурса. Награждение автора лучшего проекта пройдет в срок до 7 ноября.

"Я занимаюсь дизайном давно, я фрилансер, и это уже не первый случай, когда я создаю проект талисмана, были и плакаты, и графика, — сказал Дубков. — В Челябинске проходил чемпионат мира по хоккею среди юниоров, я тоже попал в тройку лучших. В своем проекте я хотел показать, что ГТО — это универсальная тема, в которой принимают участие мужчины и женщины всех возрастов. Я изобразил животных, вспомнив русские пословицы и поговорки, ассоциируя их с разными характеристиками — например, бык символизирует силу, заяц — быстроту, бобер — трудолюбие и так далее".

Кузьменко, в свою очередь, рассказала, что о конкурсе ей сообщили знакомые. «Мне сказали, что нужно поучаствовать, что я и сделала. На эскизе я изобразила енота, оленя, белку и других животных. Мои друзья порадовались за меня и пожелали итоговой победы. Для меня выход в финальное голосование — уже достижение, но не потолок, я рассчитываю на первое место», — сказала участница конкурса.

По словам Татьяны Ефимовой, она постаралась создать талисман, символизирующий Россию. «Я молодая мама, сижу в декрете с ребенком 1,3 года, поэтому есть время и желание заниматься творчеством, — рассказала участница. — Мы считаем, что ГТО — это круто, рекомендуем друзьям выполнять нормативы комплекса. Мне хотелось олицетворить Россию, поэтому изобразила талисманов в виде животных, символизирующих нашу страну — и то, что они все разного возраста, показывает то, насколько важно в течение всей жизни заниматься спортом».