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Губернатор Кемеровской области рекомендовал на пост спикера облсовета единоросса Петрова
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Губернатор Кемеровской области рекомендовал на пост спикера облсовета единоросса Петрова 

ТАСС + ещё 4 7 часов назад
Фото: СибДепо
КЕМЕРОВО, 14 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рекомендовал на должность спикера Совета народных депутатов региона пятого созыва единоросса Вячеслава Петрова, председателя совета директоров компании — интернет-провайдера «E-Лайт-Телеком».
"Я бы рекомендовал на должность председателя Вячеслава Петрова. Считаю, что под его руководством законодательное собрание способно решить нашу общую задачу процветания Кузбасса", — сказал Цивилев в пятницу на региональной конференции партии «Единая Россия».
Председателем облсовета четвертого созыва был экс-губернатор Кузбасса, 74-летний Аман Тулеев. Он стал спикером парламента после того, как 1 апреля 2018 года ушел с поста главы региона и получил вакантный депутатский мандат.
Выборы депутатов в региональный парламент прошли 9 сентября, впервые в составе облсовета пять политических партий. Из 46 мандатов 39 у «Единой России», по два у ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ, один у «Патриотов России». Облсовет практически полностью обновился: из прошлого созыва в новый созыв прошли только пять депутатов, все — единороссы. На предыдущих выборах в облсовет в 2013 году «Единой России» достались 44 мандата, ЛДПР и «Справедливой России» — по одному.
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