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IBSF удивлена решением не включать парабобслей в программу Паралимпиады-2022
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IBSF удивлена решением не включать парабобслей в программу Паралимпиады-2022 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 13 сентября. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) удивлена решением Международного паралимпийского комитета (МПК) не включать парабобслей в программу Игр-2022. Об этом говорится в заявлении федерации.
"После многомесячных обсуждений с МПК это стало большим сюрпризом, поскольку IBSF была уверена, что все соответствующие документы предоставлены, а критерии выполнены, — говорится в заявлении. — IBSF как можно скорее встретится с руководством МПК для дальнейшего изучения деталей принятого решения".
Президент IBSF Иво Ферриани отметил, что «несмотря на решение, федерация имеет программу развития парабобслея в предстоящие сезоны и будет поддерживать эту дисциплину и спортсменов».
Паралимпиада-2022 пройдет в Пекние.
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