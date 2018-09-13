Главой Ленинского района Самары выбрали Елену Бондаренко

Елена Бондаренко до этого работала в департаменте градостроительства

Депутаты Ленинского района определились с кандидатурой руководителя районной администрации. Им стала Елена Бондаренко. За нее проголосовали большинство народных избранников.

В конкурсную комиссию заявки подали пять человек, из которых члены комиссии выбрали двоих. Первым претендентом стала Елена Бондаренко. До этого руководила департаментом градостроительства Самары.

После того, как в ведомстве появился новый руководитель, Елена Бондаренко исполняла обязанности главы администрации Ленинского района. Конкуренцию ей составил Максим Стеняхин, занимающий в настоящее время должность директора службы административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства Ленинского района.