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Главой Ленинского района Самары выбрали Елену Бондаренко
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Главой Ленинского района Самары выбрали Елену Бондаренко 

63.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: 63.ru
Елена Бондаренко до этого работала в департаменте градостроительства
Депутаты Ленинского района определились с кандидатурой руководителя районной администрации. Им стала Елена Бондаренко. За нее проголосовали большинство народных избранников.
В конкурсную комиссию заявки подали пять человек, из которых члены комиссии выбрали двоих. Первым претендентом стала Елена Бондаренко. До этого руководила департаментом градостроительства Самары.
После того, как в ведомстве появился новый руководитель, Елена Бондаренко исполняла обязанности главы администрации Ленинского района. Конкуренцию ей составил Максим Стеняхин, занимающий в настоящее время должность директора службы административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства Ленинского района.
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