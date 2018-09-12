Ташуев: «Несколько лет назад уровень ФНЛ был очень высокий, сейчас лига усреднилась»

Своими впечатлениями от первой четверти турнирной дистанции ФНЛ поделился бывший главный тренер «Краснодара», «Кубани» и «Анжи» Сергей Ташуев , который в настоящее время возглавляет солигорский «Шахтёр».

— Сергей Абуезидович, что думаете о лидерстве «Томи» и «Тамбова»?

— Томичи не хватали футбольных звёзд, в прошлом сезоне у них были игровые проблемы. Сегодня они на первом месте, но десять туров ещё не большой показатель, надо смотреть дальше. А у «Тамбова» прогнозируемая ситуация. Это клуб хороший, устоявшийся, развивающийся, его тренируют способные молодые ребята способные, мои бывшие ученики — Мурат Искаков и Тимур Шипшев . Я знаю их уровень, на сегодняшний день они прогрессивные тренеры, на мой взгляд.

— Почему не задался старт у «Балтики» и «Ротора»?

— Понятно, что у этих клубов отличная инфраструктура и высокие амбиции. Возможно, там произошли системные ошибки в плане подготовки или ещё чего-то, не знаю точно. Они заявляли, что хотят выйти в Премьер-лигу, но мне кажется, такой гандикап уже не отыграют.

— Неожиданно видеть среди лидеров «Спартак-2» и «Краснодар-2»? Ещё и «Чертаново» хорошо смотрится.

— Да, неожиданно. Я думаю, это показатель того, что уровень ФНЛ дал слабину. По идее, вверху должны идти крупные клубы — «Ротор», «Балтика», «Сибирь», «Мордовия», условно. Однако новосибирцы, например, странно повалились после неплохого старта. Если наверх забирается молодёжь, то, при всём к ней уважении, это говорит о том, что другие команды менее обучены. Несколько лет назад уровень ФНЛ был очень высокий, сегодня многие футболисты того времени играют в Премьер-лиге. Когда я работал в «Анжи», 3-4 клуба на самом деле были лидерами и по составам, и по бюджетам, и по игре. А сейчас лига усреднилась.

— Наверное, ещё одна неожиданность — неудачи «СКА-Хабаровска»?

— Верно. Там заявили высокие амбиции, но поменялся тренер и пока идёт топтание на месте. Возможно, Евсеев наладил дисциплину и поставил более строгое отношение к работе, но само по себе это не гарантия результата.

— Способен ли побороться за высокие места «Сочи»?

— Думаю, да. Солигорский «Шахтёр», который я тренирую, встречался с сочинцами, когда они проводили сбор в Беларуси. Мы провели контрольный матч, с нашей стороны играл больше второй состав и дублирующий. В «Сочи» собраны опытные футболисты, эта команда понравилась мне в плане структуры игры. Она пытается показывать достаточно современный футбол с быстрыми атаками.

— За счёт чего довольно успешно выступают «Нижний Новгород» и «Авангард»?

— Мне кажется, за счёт тренерской работы. Нижегородцы стараются, карабкаются, набирают очки и пытаются лидировать. Видимо, Черышев нашёл струнку и завёл футболистов, чтобы они бились за результат. «Нижний» старается играть доминантно в плане агрессивности при отборе мяча, это большой плюс для команды. А что касается Курска, то Беляев, видимо, учёл свои ошибки и предшественников. Местный специалист хорошо работает с командой, которая не обладает стабильным составом. Мне кажется, Беляев сумел найти золотую середину в том, как выстраивать игру, чтобы добиваться результата.

— Что думаете про «Шинник»?

— Ярославская команда стабильна, в своём репертуаре. Начинает ни шатко ни валко, где-то в серединке. Потом, возможно, за счёт опыта Побегалова, как-то поднимается, а затем опять идёт в серединке. Мне кажется, эта ситуация достала уже и сам «Шинник». Там постоянно топтание на месте — ни туда и ни сюда. То есть финансы, то нет — не поймёшь. За ярославской командой уже и наблюдать не хочется, потому что всё время одно и то же. Мне кажется, «Шиннику» надо определиться с дальнейшим направлением. Нужен толчок, чтобы проснуться.

— Как оцените ситуацию «Тюмени»?

— Это клуб, не хватающий звёзд с неба. Насколько я знаю, летом оттуда ушли несколько футболистов, определявших раньше структуру игры. Мне кажется, тюменцы будут бороться за выживание.

— Останется ли в ФНЛ «Армавир»?

— Это амбициозный клуб, развивающийся. Я общался с Арсеном Папикяном на сборе в Беларуси, и он озвучивал трудности, которые могли повлиять на выступление команды. Возможно, сказались нехватка опыта у главного тренера, недооценка соперников и трудный переход в новую лигу. С повышением в классе должны меняться сборы и селекционная программа — видимо, где-то там произошёл сбой. Чтобы остаться в ФНЛ, армавирцам надо пройти большую селекцию, но где брать качественных футболистов? Сейчас такого выбора просто нет априори, и это касается всех клубов. Но понятно, что армавирцы будут бороться и сражаться. Они отстают от спасения на восемь очков, тем не менее, времени ещё полно.

— А «Зенит-2» спасётся от вылета?

— Мне кажется, только если в экстренной ситуации поснимаются другие команды. Как уже было в прошлом сезоне. В питерской команде тасуется много футболистов, она то взрослеет, то молодеет. Опытный Анюков то приходит, то уходит…

— В прошлом сезоне «Факел» стал последним, а сейчас воронежцы одержали уже четыре победы.

— Всё равно зона вылета от них в трёх очках. Всё ещё впереди, как говорится. Есть матчи, когда «Факел» выдаёт результат, который никто не ожидал. Один матч, условно. Но стабильности нет. «Тамбов» более-менее стабилен, и то он потерял сейчас очки дома. «Томь» сейчас стабильна результатом, «Нижний» худо-бедно. А кто-то выиграет на выезде, и все сразу кричат: ура! Но сразу где-то следует неудача. Во всём мире лидера определяет стабильность. Фееричные спектакли бывают несколько раз в сезоне, а остальное — стабильная игра и набор очков. Болельщики всё равно любят результат в первую очередь.