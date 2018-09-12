Зеленоградец стал победителем вокального конкурса «Московское долголетие»

В начале сентября в ГЦКЗ «Россия» прошел финал вокального конкурса «Московское долголетие». В отборочных этапах конкурса приняли участие 600 исполнителей — участников проекта мэра Москвы для старшего поколения, и это не удивительно — пение является наиболее популярным направлением.

Конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли члены Общественного совета проекта «Московское долголетие». В концертной программе приняли участие популярные творческие коллективы и эстрадные исполнители.