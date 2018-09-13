Победный рывок. Как пенсионеры покоряют спортивные вершины

В Новосибирске прошла юбилейная V Спартакиада пенсионеров России — самое масштабное в Европе спортивное мероприятие для лиц старшего возраста. Средний возраст участников Спартакиады — 60-69 лет, каждый четвёртый финалист перешагнул 70-летний рубеж. Восьмидесятилетний Владимир Щукин из города Светлый Калининградской области стал самым старшим финалистом.

Конь бьёт ферзя

«Самолёт в Москву из Калининграда опоздал на два часа, специально для нас задержали новосибирский рейс. Без вещей (их отправили следом) мчались, чтобы улететь, — вспоминает Владимир Николаевич о своём недавнем путешествии. — Утром приехали, и сразу — за шахматы (я выступал в этой дисциплине). Разница с Новосибирском у нас шесть часов — было тяжеловато».

Калининградец — шахматист-самоучка. Впервые увидел доску в клеточку в пятом классе. В пионерской комнате ребята сражались в шахматы. Володя постоял, посмотрел, а на следующей перемене сел играть, с тех пор шахмат из рук не выпускает. Когда поступил в мореходное училище Североморска, узнал, что существует специальная литература по шахматной игре. Тогда занялся этой «наукой» серьёзно, получил первый разряд. После окончания училища ходил механиком на судах.

Несмотря на солидный возраст, Владимир Щукин старается держать себя в форме. Секрет у него простой: всё делать в меру. Курил с 20 лет, в 40 легко бросил — жена заставила. В 55 лет «попросили» с работы, после чего трудился разнорабочим в спортивной школе, гостинице. Сейчас отдаёт свободное время любимой даче.

«Конечно, до такого возраста не все доживают. Мой свояк вообще ушёл в 45, а мне вот посчастливилось задержаться. Стараюсь искать радости в обычных вещах: ухаживаю за супругой Зоей Николаевной, чаёвничаем по вечерам, смотрим любимые передачи. Просто живём, — говорит Владимир Николаевич. — Для себя взял соцобязательство: раз стаж работы у меня 40 лет, столько же должен просидеть на пенсии».

«Спартанец» из Светлого

Живёт в том же Светлом трёхкратный олимпийский чемпион по гиревому спорту, рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса», обладатель орденов «Крылатый лев» и «Золотой гиревик» Николай Баранов . Поразительно, что все эти звания он завоевал уже в пожилом возрасте. 16 июля ему исполнилось 79 лет.

Николай Петрович до сих пор трудится токарем на местном судоремонтном заводе. С необыкновенной точностью делает на станках 1955-го года детали для военных и гражданских судов. В прошлом году хотел уйти на заслуженный отдых, но замены среди молодых не нашли.

На встречу с журналистом, назначенную в спортзале местного клуба, Николай Петрович приехал на велосипеде, к раме была привязана двухпудовая гиря.

«Лично заливал её свинцом», — пояснил пенсионер и предложил мне попробовать оторвать груз от земли.

Посмотрев на бесплодные попытки, мужчина удовлетворённо хмыкнул, взял гирю одной рукой и без особых усилий занёс в тренажёрный зал, где тягал штангу юноша лет двадцати. В руках Николая Петровича во время обычной послеобеденной разминки гиря буквально взлетала.

«Первую свою гирю я обнаружил в 17 лет во дворе сельского клуба на родине в Витебской области, — рассказал Николай Петрович. — Молодёжь в выходные баловалась. Решил себе забрать. Соорудил у дома турник и задался целью подготовить себя к службе в армии. Начал с регулярной зарядки по утрам. Делал 25 жимов левой, 25 — правой, столько же подтягиваний. После армии работал в Казахстане трактористом. В Светлый приехал в 1963 году к двоюродным сёстрам. Устроился слесарем в судоподъёмный цех. В общежитии меня подселили к токарям. Они и посоветовали поступить к ним учеником. На заводе работали секции: гиревого спорта и гребли. Пять лет ходил по морю на ялах, наша команда была чемпионом области. В 1969 г. заняли на Чемпионате России по гребле 2 место. В 30 лет греблю оставил — она больше для молодых. Начал вплотную заниматься гирями, стал чемпионом области».

В 2010 году племянник надоумил заявиться на чемпионат мира. Привёз оттуда сразу шесть медалей. С тех пор значимые состязания старался не пропускать. В 2011 году в Архангельске на Первой Всемирной олимпиаде участвовал в марафоне: в течение 60 минут беспрерывно поднимал гирю, ставить её было нельзя. В итоге — 1105 подъёмов и первое место. На второй Олимпиаде в 2014 году светловчанин также показал лучший результат.

Одно из самых ярких воспоминаний спортсмена — участие в мировом рекорде Гиннеса «300 спартанцев». В течение получаса 300 лучших гиревиков мира синхронно делали упражнения с 16-килограммовыми гирями. Сообща установили рекорд, который запечатлён в «Книге рекордов Гиннеса».

В 2017 году на малой родине в Витебске в категории от 75 до 79 лет светловчанин завоевал шесть медалей высшей пробы. За пять минут одной рукой он 117 раз поднял 16-килограммовую гирю, за две минуты совершил 40 подъёмов и за 1 минуту — 24 подъёма.

«Супруга сначала относилась к моему увлечению скептически: мол, дурью маешься, — признаётся Николай Петрович. — А когда поездил по таким крупным соревнованиям, да привёз с них медали, администрация города начала оказывать почести, поняла: дело неплохо. Мне гиревой спорт позволяет держаться в хорошей форме, держать вес в пределах 80 кг. Особых секретов нет: никогда не курил и не злоупотреблял алкоголем. Болел всего раз в жизни: дифтерией в 4 года. К врачам не хожу. Плаваю на открытой воде. Занимаюсь каждый день с гирями: в обед — у себя в цеху, по вечерам — в спортзале. На даче строимся — беру «на пупок» тачки с цементом. Не каждому такое дано, но меня Бог наградил».

У Николая Петровича двое детей, трое внуков. Мечтает на будущий, юбилейный, год выступить на каком-нибудь состязании. А если повезёт сохранить здоровье и силы, попасть на четвёртую Олимпиаду.