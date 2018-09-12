Европа может прекратить переходить на летнее и зимнее время с 2019 года 

Еврокомиссия выступила с предложением уже в 2019 году отказаться в Европе от сезонных переходов на летнее и зимнее время. При этом страны ЕС получат право выбирать, какое время закрепить — летнее или зимнее, сообщает РИА Новости. Россия отказалась от сезонного перевода стрелок весной 2011 года и осталась на летнем времени. Однако позже это было признано нецелесообразным, и в октябре 2014 года страна перешла на постоянное зимнее время. Тогда же число часовых поясов в стране выросло с 9 до 11. Однако в ряде регионов эти изменения вызвали недовольство у людей. В итоге позже республика Алтай, Алтайский и Забайкальский края, Сахалинская, Астраханская, Магаданская, Ульяновская и Томская области перешли в другие часовые пояса.