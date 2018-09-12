В Новосибирской области наградили победителей соревнований рабочих профессий Worldskills Russia 

В среду, 12 сентября, в правительстве Новосибирской области прошло награждение лауреатов VI национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia. Отметим, что по итогам состязаний юные жители Новосибирской области взяли 22 медали. Участников чемпионата поздравил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. Он отметил, что перед регионом стоят серьезные технологические задачи, обозначены новые вызовы и ориентиры, — в этом ключе большая роль лежит на системе образования, в том числе и на подготовке высококвалифицированных кадров. «Успешное участие в финале WorldSkills — результат ответственного и напряженного труда, в основе этого лежит системная работа подготовки кадров, проводимая в Новосибирской области. Вы достойно представили наш регион на всероссийских соревнованиях, подтвердив свой высокий профессиональный уровень. От имени главы региона Андрея Травникова поздравляю вас с успешным выступлением, желаю удачи и новых достижений», — обратился к участникам встречи Сергей Нелюбов.
Врио заместителя губернатора также напомнил, что на минувшем чемпионате Новосибирскую область представляли двадцать пять конкурсантов, а также двадцать три эксперта. В результате среди представителей из 85 регионов России Новосибирская область заняла шестое место. Студенты и школьники из сибирской столицы завоевали первые места в соревнованиях по таким компетенциям профессий, как «Укладка напольных покрытий» (Илья Никитин, Новосибирский строительно-монтажный колледж), «Технологии моды» (Таисия Зырянова, Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса), «Лабораторный химический анализ» (Екатерина Мошкина, Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева).
Кроме того, три новосибирца по итогам чемпионата вошли в состав сборной России, которая будет участвовать в соревнованиях EuroSkills-2018 в конце сентября. Ими стали Анна Кронцева (Новосибирский колледж парикмахерского искусства, компетенция «Парикмахерское искусство»), Егор Свалов (Новосибирский строительно-монтажный колледж, компетенция «Электромонтаж») и Сергей Чухно (Новосибирский строительно-монтажный колледж, компетенция «Укладка напольных покрытий»). В этот день победителям и призерам чемпионата были вручены благодарственные письма губернатора Новосибирской области.
Напомним, что в 2013 году Новосибирская область вступила в движение WorldSkills Russia. Первый региональный чемпионат прошел в 2014 году. Движение Worldskills в Российской Федерации развивается по поручению президента России Владимира Путина. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области