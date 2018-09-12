Александр Бурков после выборов отправится на моря

Одержавший победу на минувших выборах «варяг» с Урала Александр Бурков с результатом 82,5% голосов, дал первую пресс-конференцию после выборов. Отвечая на вопросы журналистов он заметил, что, несмотря на ответственный пост, на котором он надеется проработать не менее отмеренных законом пять лет, он намерен не только приобрести жилье и обосноваться в Омске, но и отдохнуть.

«Буду обращаться в администрацию президента , чтобы взять отпуск на десять дней, пообщаться с ребенком и женой, которых из-за предвыборной гонки практически не видел. Вообще я сторонник того, чтобы на время отпуска уехать в лес или горы, но с рождением ребенка приходится ездить на море. Хотя я не большой любитель солнца и если я нахожусь на пляже, то всегда нахожусь под зонтиком и надевая кепку», — сказал Александр Бурков.

В рамках состоявшейся пресс-конференции Бурков также прокомментировал сами выборы, а также сделал заявление относительно нового кабмина, который ему предстоит сформировать в ближайшее время. В частности, он не исключил вероятность, что в региональное правительство могут войти и другие выходцы с Урала.

Фото: pixabay.com