Фабинью: «Челси» ошибся, отдав Бакайоко «Милану»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью считает, что «Челси» ошибся, отдав Темуе Бакайоко в аренду «Милану». По его словам, Бакайоко еще проявит свой уровень.