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Фабинью: «Челси» ошибся, отдав Бакайоко «Милану»
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Фабинью: «Челси» ошибся, отдав Бакайоко «Милану» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью считает, что «Челси» ошибся, отдав Темуе Бакайоко в аренду «Милану». По его словам, Бакайоко еще проявит свой уровень.
— Я смотрел несколько матчей «Челси» в прошлом сезоне, и он выглядел хорошо, — цитирует Yahoo Фабинью. — Конечно, первый сезон в клубе всегда будет сложным. Но не ожидал, что он уйдет. Теперь у «Милана» есть отличный игрок. Уверен, что он будет показывать тот же футбол, какой демонстрировал в «Монако». «Челси» совершил большую ошибку. Наверняка он вернется в Англию и покажет всем, на что способен.
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