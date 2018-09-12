Фабинью: «Челси» ошибся, отдав Бакайоко «Милану» 

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью считает, что «Челси» ошибся, отдав Темуе Бакайоко в аренду «Милану». По его словам, Бакайоко еще проявит свой уровень.
— Я смотрел несколько матчей «Челси» в прошлом сезоне, и он выглядел хорошо, — цитирует Yahoo Фабинью. — Конечно, первый сезон в клубе всегда будет сложным. Но не ожидал, что он уйдет. Теперь у «Милана» есть отличный игрок. Уверен, что он будет показывать тот же футбол, какой демонстрировал в «Монако». «Челси» совершил большую ошибку. Наверняка он вернется в Англию и покажет всем, на что способен.