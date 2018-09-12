Рекордный полумарафон. «Золото» разделили Владимир и Рязань

С раннего утра на Соборной площади собрались тысячи участников и зрителей II Владимирского полумарафона «Золотые ворота». Регистрацию прошли более 5500 бегунов.

Забез без границ

В начале соревнований на дистанции 300 и 600 метров вышли 155 бегунов младшего возраста. А самыми первыми на высшую ступеньку пьедестала почёта поднялись Петр Елизаров и Таисия Галкина — участники забега в возрастной категории 4 года.

Специальный «Забег безграничных возможностей» собрал 50 участников с ограниченными возможностями здоровья. А самым массовым стал забег на 2 километра. На старт вышли почти 4 тысячи воспитанников детско-юношеских спортивных школ города.

3-километровую дистанцию открыли и для профессиональных спортсменов, и для любителей бега самых разных возрастов. Именно эту дистанцию выбрал для разминки известный владимирский биатлонист Алексей Слепов , позже он пробежал и полумарафон. К слову, хорошо подготовленные любители бега могли также выбрать дистанцию в 10 км.

Среди участников, заявленных на официальную дистанцию полумарафона в 21,1 км, как и год назад, было немало известных спортсменов. По улицам Владимира пробежали 1218 бегунов из 39-ти городов России, Германии, Мексики, Польши и ЮАР.

Любуясь городом

Трасса полумарафона проходила через весь исторический центр города. Стартуя на Соборной площади, марафонцы бежали до Студёной горы, разворачивались и направлялись к площади Фрунзе. В этом году трассу скорректировали: длинные дистанции проложили, в частности, по улице Никитской, чтобы бегуны обогнули обновлённый Гоголевский сквер и увидели провинциальное барокко Никитской церкви.

И ещё одно нововведение 2018 года: на обратном пути от площади Фрунзе к финишу на Соборной марафонцы обегали здание Палат, откуда открывались сентябрьские виды на пойму реки Клязьмы.

Как признавались на финише некоторые участники, забег по владимирским холмам оказался очень непростым. Но все отмечали хорошую организацию соревнований и отличную работу волонтёров.

В результате упорной борьбы на дистанции 21,1 км первым стал рязанский бегун Александр Именин (с результатом 1 час 09 минут 06 секунд, улучшив результат прошлогоднего победителя дистанции Алексея Попова ), вторым — Иван Панфёров, третьим — Вячеслав Соколов

Первой среди по­лу­ма­ра­фон­цев-женщин второй год подряд пришла к финишу известная владимирская спортсменка Наталья Волгина (результат 1 час 25 минут 27 сек.), второй — Любовь Моргунова , третьей — Светлана Гребенева.

На дистанции 10 км лучшим среди мужчин, как и годом ранее, стал Сергей Болотов, среди женщин — Анастасия Полянская

Победители и призёры полумарафона получили денежные призы и подарки, а все остальные участники — памятные медали.

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин, открывавший II Владимирский полумарафон, организовал для спортсменов и болельщиков своего рода сюрприз. В церемонии награждения победителей приняла участие российская фигуристка Ирина Слуцкая — призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и первая в истории одиночница, ставшая семикратной чемпионкой Европы.

А для любителей физкультуры и зрителей организаторы Владимирского полумарафона устроили большой общегородской праздник — с концертной программой, выступлениями юных спортсменов и яркими интерактивными площадками, где можно было отдохнуть всей семьей.

Комментарий

«Сам факт появления в городском событийном календаре такого масштабного праздника подтверждает: Владимир — город, в котором живут активные, здоровые телом и духом люди!»