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Немка Мюллер выиграла золото ЧМ в стрельбе из винтовки с мировым рекордом
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Немка Мюллер выиграла золото ЧМ в стрельбе из винтовки с мировым рекордом 

Чемпионат.com 6 часов назад
В Чханвоне (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по стрельбе. Немка Лиза Мюллер выиграла золото в стрельбе из крупнокалиберной винтовки с трёх позиций с мировым рекордом. Серебряным призёром стала её соотечественница Джолин Беер. Третий результат продемонстрировала шведка Элин Алин.
В командном турнире с мировым рекордом первенствовала сборная Германии. Второе место заняла команда Австрии, третьими стали швейцарки.
Стрельба. Чемпионат мира. Чханвон, Южная Корея Женщины. Винтовка. 300 м. Три позиции. Личный турнир 1. Лиза Мюллер (Германия) — 1161 (мировой рекорд). 2. Джолин Беер (Германия) — 1161. 3. Элин Алин (Швеция) — 1159.
Командный турнир 1. Германия — 3469 (мировой рекорд). 2. Австрия — 3436. 3. Швейцария — 3429.
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