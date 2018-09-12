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Стефано Доменикали: Я многому научился у Шумахера
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Стефано Доменикали: Я многому научился у Шумахера 

F1News.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: F1News.ru
Стефано Доменикали 23 года проработал в Ferrari, в том числе в роли руководителя команды. Он сотрудничал с Михаэлем Шумахером, и сейчас рассказал о том, как немец относился к работе…
Стефано Доменикали: «Когда Михаэль пришел в команду, он уже был великим гонщиком. Вы сразу понимали, как сильно он отличается от других — с точки зрения подхода и, конечно, таланта. Поначалу он казался неприветливым, но у него просто другой менталитет, чем у итальянцев — и день ото дня отношения становились всё более открытыми.
С профессиональной точки зрения я многому у него научился. Я приведу такой пример: закройте глаза и попробуйте представить в режиме замедленной съемки то, как вы проезжаете каждый метр круга. Он использовал этот прием, чтобы понять, где ещё можно прибавить и получить преимущество.
Вместе с инженерами, Михаэль придумал разные переключатели, позволяющие менять поведение машины на торможениях, на входе в поворот, в середине поворота, на выходе из него, регулировать баланс тормозов на прямых.
У него было это умение закрывать глаза и думать шаг за шагом за счет чего он сам может стать лучше — и в чем может прибавить команда. Это его умение — одна из самых невероятных вещей, которые я наблюдал у Михаэля, когда мы работали вместе. Он был больше, чем просто гонщик, он видел свою роль в команде гораздо шире».
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