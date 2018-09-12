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Алиев: Мутко обратился к губернатору с просьбой спасти «Сибиряк»
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Алиев: Мутко обратился к губернатору с просьбой спасти «Сибиряк» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев прокомментировал ситуацию, в которую попал МФК «Сибиряк». Команда, испытывающая финансовые проблемы, однако пока лидирующая в Суперлиге, постепенно теряет своих ведущих игроков.
«В регионе проходили выборы, клуб зависим от губернатора, так как финансируется не только от партнёров и спонсоров, но также и из бюджета Новосибирской области. К этому вопросу подключился РФС в лице Александра Алаева, мы также продолжаем активно участвовать в данном вопросе. Мы вместе обратились к Виталию Мутко, который неравнодушен к футболу, и вчера состоялся телефонный разговор, в котором сам же Виталий Леонтьевич обратился к губернатору с просьбой спасти новосибирский клуб. Я думаю, что в ближайшие две недели все вопросы будут решены, и мы поймём, каким курсом пойдёт «Сибиряк». На данный момент у меня есть успокоенность в том, что клуб продолжит выступать в чемпионате России и выступит в лиге чемпионов.
Разрешат ли дозаявить игроков «Сибиряку»? Когда клуб сможет подать новых игроков, то они смогут это сделать. Здесь не персональная заявка, она просто ограничена шестью людьми. Это ограничительные меры, сделанные из-за того, что «Сибиряк» не смог заплатить на данный момент заявочный взнос. Данные санкции могут касаться всех клубов, которые испытывают финансовые проблемы при лицензировании заявки», — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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