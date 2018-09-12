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В Турции певца подозревают в связях с Гюленом из-за купюр в клипе
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В Турции певца подозревают в связях с Гюленом из-за купюр в клипе 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 12 сен — РИА Новости, Алёна Палажченко. Прокуратура Стамбула проводит расследование по отношению к известному певцу Мабелю Матизу по подозрению в его причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) из-за клипа с однодолларовыми купюрами, сообщает телеканал Haberturk.
Ранее турецкие политики и СМИ неоднократно выдвигали различные конспирологические версии по поводу попытки переворота в июле 2016 года, в организации которого турецкие власти обвиняют FETO. Сообщалось, что у задержанных сторонников Гюлена в ходе обысков было обнаружено большое количество однодолларовых купюр, цифры и буквы на которых якобы свидетельствует об иерархии задержанных в тайной организации Гюлена. По утверждению СМИ, сам Гюлен якобы читал над купюрами некие заговоры, дул на них, после чего деньги отправлялись в Турцию.
В своем последнем клипе Матиз вытаскивает из кармана пачку однодолларовых купюр и разбрасывает их вокруг. Один из бдительных зрителей сообщил в правоохранительные органы о подозрительных, по его мнению, действиях певца, свидетельствующих о пропаганде деятельности FETO. После этого заявления прокуратура начала проверку.
Вызванный в прокуратуру Матиз заявил, что он не собирался с помощью клипа пропагандировать организацию Гюлена, и вообще не имел отношения к разработке сценария и монтажу клипа, так как этим занимались другие люди. Расследование продолжается.
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