«Кьево» оштрафуют на три очка за завышение доходов от трансферов

Федерация футбола Италии вынесла вердикт по делу о финансовых операциях в «Кьево», лишив клуб из Вероны трех очков в рамках Серии А. Кроме того, веронцам назначен штраф в размере €200 тысяч. Об этом сообщает Sport24.

Также, по информации издания Football Italia, глава руководства «Кьево» Лука Кампеделли будет отстранен от выполнения своих обязанностей на три месяца.

По имеющимся данным, веронский клуб, стремясь получить лицензию для участия в Серии А, завышал показатели по прибыли от продажи и аренды футболистов, не имея на то для этого никаких оснований. Нелегальная сумма по данным операциям по итогу составила €25 млн В трех стартовых матчах нового сезона Серии А «Кьево» набрал лишь одно очко.