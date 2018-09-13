Ещё
«Кьево» оштрафуют на три очка за завышение доходов от трансферов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кьево» оштрафуют на три очка за завышение доходов от трансферов 

Газета.Ru + ещё 13 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Федерация футбола Италии вынесла вердикт по делу о финансовых операциях в «Кьево», лишив клуб из Вероны трех очков в рамках Серии А. Кроме того, веронцам назначен штраф в размере €200 тысяч. Об этом сообщает Sport24.
Также, по информации издания Football Italia, глава руководства «Кьево» Лука Кампеделли будет отстранен от выполнения своих обязанностей на три месяца.
По имеющимся данным, веронский клуб, стремясь получить лицензию для участия в Серии А, завышал показатели по прибыли от продажи и аренды футболистов, не имея на то для этого никаких оснований. Нелегальная сумма по данным операциям по итогу составила €25 млн  В трех стартовых матчах нового сезона Серии А «Кьево» набрал лишь одно очко.
Ранее сообщалось, что итальянский «Ювентус» продолжает бить финансовые рекорды капитализации с приходом в клуб Криштиану Роналду.
Газета.Ru: последние новости
Полузащитник ЦСКА: ни "Реалу", ни "Роме" не будет легко в матчах против ЦСКА Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с подозреваемыми по делу Скрипалей Игроки немецкого "Лейпцига" крутят "колесо неудачи" в качестве наказания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA7
Украинский боец решил получить гражданство РФ41
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ15
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение