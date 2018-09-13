В финале Всероссийского фестиваля в «Артеке» хор из Самары взял Гран-При

Его участниками стали 500 детей, представляющих 20 лучших школьных коллективов страны. Награждал победителей исполнительный директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло

Фестиваль проходил с марта по сентябрь под эгидой Минпросвещения РФ и Всероссийского хорового общества и стал беспрецедентным по охвату культурным явлением: в нем приняли участие свыше 4500 коллективов и около 130 тыс. детей из общеобразовательных школ 77 регионов РФ, а зрительская аудитория составила почти 280 тыс. человек.

Исполнительское мастерство в день прослушиваний оценивало профессиональное жюри под председательством художественного руководителя и главного дирижера Государственной академической хоровой капеллы России Геннадия Дмитряка.

"Учитывая тот факт, что сегодня перед нами поют простые мальчишки и девчонки из обычных общеобразовательных школ поселков и городов нашей страны, их мастерство исполнения находится на неожиданно высоком уровне, — отметил председатель жюри. — Видно, что с детьми проведена большая профессиональная работа, и что каждый из них талантлив. Это представляет для нас большую сложность в выборе лучших". Лучшими среди лучших были признаны ребята из гимназии № 2 г. о. Самары. Образцовый художественный коллектив хор «Свирель», его руководитель Ирина Анатольевна Рутс и концертмейстер Наталья Степановна Дятлова стали обладателями Гран-при всероссийского фестиваля.

В этом году работа по развитию хорового пения в общеобразовательных организациях взята под контроль правительством Самарской области как важное направление реализации программы президента РФ «Десятилетие детства». Победа представителей уникальной самарской поющей гимназии очень символична именно сейчас: она запускает в самарском регионе Программу развития школьных хоров.