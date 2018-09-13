Ещё
В финале Всероссийского фестиваля в «Артеке» хор из Самары взял Гран-При
Далее:
Читайте также:
Ещё

В финале Всероссийского фестиваля в «Артеке» хор из Самары взял Гран-При 

Волга Ньюс + ещё 2 6 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Его участниками стали 500 детей, представляющих 20 лучших школьных коллективов страны. Награждал победителей исполнительный директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло.
Фестиваль проходил с марта по сентябрь под эгидой Минпросвещения РФ и Всероссийского хорового общества и стал беспрецедентным по охвату культурным явлением: в нем приняли участие свыше 4500 коллективов и около 130 тыс. детей из общеобразовательных школ 77 регионов РФ, а зрительская аудитория составила почти 280 тыс. человек.
Исполнительское мастерство в день прослушиваний оценивало профессиональное жюри под председательством художественного руководителя и главного дирижера Государственной академической хоровой капеллы России Геннадия Дмитряка.
"Учитывая тот факт, что сегодня перед нами поют простые мальчишки и девчонки из обычных общеобразовательных школ поселков и городов нашей страны, их мастерство исполнения находится на неожиданно высоком уровне, — отметил председатель жюри. — Видно, что с детьми проведена большая профессиональная работа, и что каждый из них талантлив. Это представляет для нас большую сложность в выборе лучших". Лучшими среди лучших были признаны ребята из гимназии № 2 г. о. Самары. Образцовый художественный коллектив хор «Свирель», его руководитель Ирина Анатольевна Рутс и концертмейстер Наталья Степановна Дятлова стали обладателями Гран-при всероссийского фестиваля.
В этом году работа по развитию хорового пения в общеобразовательных организациях взята под контроль правительством Самарской области как важное направление реализации программы президента РФ «Десятилетие детства». Победа представителей уникальной самарской поющей гимназии очень символична именно сейчас: она запускает в самарском регионе Программу развития школьных хоров.
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре прошел областной форум пенсионеров Промсвязьбанк запустил акцию "Бизнес-шопинг" для клиентов МСБ Георгий Тигиев приступил к тренировкам с "Крыльями Советов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA7
Украинский боец решил получить гражданство РФ41
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ15
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение