Союз журналистов прокомментировал снос газетных киосков в Екатеринбурге 

«Очень плохой идеей» назвал председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин намерение сократить количество газетных киосков в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
Напомним, недавно на официальном сайте города появилась новая схема размещения киосков и торговых павильонов. Документ призван упорядочить сферу нестационарной городской торговли, но уже стал предметом бурного обсуждения. В схему не вошло (и, значит, подлежат сносу) множество киосков "Роспечати" в Орджоникидзевском районе — из 39 существующих здесь павильонов с прессой планируется оставить только 21.
Пять крупнейших периодических изданий региона (Российская газета", "Комсомольская правда", «Коммерсант», "Областная газета", "Аргументы и факты") одновременно разбирались в ситуации с ликвидацией газетных киосков. Журналисты написали коллективное письмо на имя главы Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова и провели совместное расследование.
Вывод — доводы администрации района о необходимости сноса киосков ничем не обоснованы. Сегодня свое мнение по поводу сокращения газетных киосков высказал председатель Свердловского творческого союза журналистов.
— Позиция нашего Союза — этого допустить категорически нельзя. Глава района, на мой взгляд, должен учитывать интересы жителей; тех, кто покупает газеты в киосках. Таких людей очень много. Но, если эти интересы не учитываются, есть депутаты городской Думы, которых мы избрали 9 сентября. Скоро появится и новый глава города в Екатеринбурге. Надеюсь, что они сделают все необходимое, чтобы количество киосков в городе не уменьшилось. А лучше — если бы их стало еще больше, — считает Александр Левин.