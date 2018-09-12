Союз журналистов прокомментировал снос газетных киосков в Екатеринбурге

«Очень плохой идеей» назвал председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин намерение сократить количество газетных киосков в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Напомним, недавно на официальном сайте города появилась новая схема размещения киосков и торговых павильонов. Документ призван упорядочить сферу нестационарной городской торговли, но уже стал предметом бурного обсуждения. В схему не вошло (и, значит, подлежат сносу) множество киосков "Роспечати" в Орджоникидзевском районе — из 39 существующих здесь павильонов с прессой планируется оставить только 21.

Вывод — доводы администрации района о необходимости сноса киосков ничем не обоснованы. Сегодня свое мнение по поводу сокращения газетных киосков высказал председатель Свердловского творческого союза журналистов.