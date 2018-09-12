Во Дворце творчества «Хорошево» пройдет концерт ансамбля «Русский ренессанс»

— За время своего существования ансамбль выступал в Соединенных Штатах Америки, Японии и Европе. С успехом квартет ведет свою деятельность в России, выступая на известных площадках, — отметили в пресс-службе Дворца творчества.

Концерт пройдет в четверг, 20 сентября, начало в 18.30. Вход свободный. ДТДМ «Хорошево» находится по адресу улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 1. (ис)