Гран-при России Формулы-1 в Сочи: что посмотреть, как добраться

До Гран-при России всего две недели — рассказываем, что вас ждёт в Сочи. Речь далеко не только о гонках.

Пятый в истории российский этап Формулы-1 не за горами — собственно, стоит пройти Гран-при Сингапура, и дальше мысли команд и болельщиков будут касаться уже «Сочи Автодрома». Раз так, самое время рассказать, что ждёт болельщиков Ф-1 в Сочи — это пригодится как тем, кто уже купил билеты, так и тем, кто раздумывает до последнего момента.

Гонки

Для начала — самая что ни на есть обязательная программа. Всё-таки во главе угла гонки, а уж всё остальное. Итак, напоминаем: помимо болидов Формулы-1 болельщики увидят на трассе младшие серии — Формулу-2 и GP3. В обоих чемпионатах есть россияне, причём отнюдь не в роли статистиков: и Артём Маркелов в Ф-2, и Никита Мазепин в GP3 уже выигрывали в этом году гонки. Поэтому есть смысл, например, в пятницу подтянуться на трассу уже к пол-10 утра, когда на ней стартует первая тренировка GP3. «Самый лучший совет для болельщиков — приехать на все четыре дня гоночного уик-энда, — заявил в интервью „Чемпионату“ генеральный директор компании-промоутера Гран-при России „Росгонки“ Алексей Титов . — Мы делаем всё, чтобы пятый юбилейный Гран-при получился максимально насыщенным и ярким. В четверг зрители смогут взять автограф у любимого пилота и принять участие в прогулке по пит-лейну, а с пятницы по воскресенье помимо заездов Формулы-1 и молодёжных серий и на трассе зрители смогут увидеть насыщенную программу в Олимпийском парке».

Развлечения во время заездов

К этой самой программе и переходим. На центральной площади Олимпийского парка возведут главную сцену — именно там по вечерам будут проходить музыкальные концерты, а днём — автограф-сессии и другие активности. Кстати, к этому году организаторы создали для сцены уникальную форму: она будет похожа на гоночный болид.

Этой сценой всё не ограничивается. «У нас обновлённая развлекательная программа, в которой сделан очень сильный акцент на авто— и мотоспортивную составляющую, — говорит Титов. — Будет достаточно обширная выставка ретро-автомобилей на центральной площади Олимпийского парка. Также будут две зоны активности: первая — зона мотофристайла и мотокросса, а вторая — зона дрифта. Это две отдельные площадки в разных местах Олимпийского парка, где будут выступать лучшие российские представители этих дисциплин. Например, во время фристайла ребята будут крутить 200-килограммовые байки в воздухе и выдавать балетные пируэты. Важно, что будет представлен весь спектр развлечений для взрослых и детей». Также упомянем про уже традиционное воздушное шоу: авиационная группа «Стрижи» будет выступать три дня — с пятницы по воскресенье. «Петля Нестерова», «косая петля», «бочка», «колокол» — обещают всё. В пятницу пройдут тренировочные полёты, в субботу — основные, ну а в воскресенье «Стрижи» примут участие в церемонии открытия гонки.

Развлечения вечером

Как и обычно на Гран-при Формулы-1, вечером болельщикам предлагают музыкальные концерты. Состав участников давно известен — на сей раз на смену поп-музыке пришёл рок. В пятницу в ледовом дворце «Большой» выступит группа «Ленинград» (нужно доплатить, но для обладателей билетов на Ф-1 скидка), а в субботу и воскресенье «Би-2» и «Баста» зажгут на главной сцене парка — тут уж никаких ограничений на посещение для тех, у кого есть билет на Гран-при.

Если музыки и самостоятельных походов по развлекательным заведениям Адлера и Сочи вам мало, то 28 и 29 сентября в керлинговом центре «Ледяной куб» по традиции пройдут шоу Comedy Club. Билеты не самые дешёвые, но прежний опыт показывает: на Харламова и Скорохода болельщики Ф-1 очень даже ходят. Для любителей скидок обратим внимание на две акции в дни этапа. Развлекательный «Сочи Парк» (он прямо рядом с трассой) обладатели билетов на Ф-1 смогут посетить со скидкой в 10 процентов, а тех, кто отправится в парк приключений на высоте «СКАЙПАРК», ждёт 20-процентная скидка на вход и прогулки по подвесному мосту.

Что поесть

С питанием в Сочи и прежде всё было в порядке, а к Гран-при 2018 года организаторы на 80 процентов увеличили число вендинговых аппаратов и на 20 — стационарных точек питания. То есть теперь в дни этапа поесть можно в 205 точках питания — звучит солидно. «Меню в большей части европейское с акцентом на русский колорит и гостеприимство, — заявил в интервью пресс-службе „Сочи Автодрома“ отвечающий за организацию и контроль питания клиентских групп Андрей Ткаченко . — Плюс добавим кавказский колорит: шашлыки и другие монопродукты. Также будут учтены пожелания для вегетарианцев. Разумеется, будет мороженое, а также специальное питание в детских зонах». Приятный бонус — выдача безалкогольного пива от спонсора Формулы-1 Heineken. Обещают пять тысяч бутылок в день — главное в погоне за ними не пропустить ничего интересного на трассе.

Как добраться

Ничего нового и сенсационного: для тех, кто живёт не в Адлере, до «Сочи Автодрома» легче всего добраться на электричке. Благо, железнодорожный вокзал расположен прямо напротив входа в Олимпийский парк. «Мы организуем усиленный режим работы городского транспорта, — говорит Титов. — Частота движения электропоездов и автобусов будет увеличена. Продажа билетов будет осуществляться на всех пригородных железнодорожных станциях. Предварительная продажа билетов на пригородные маршруты была открыта уже 1 сентября. По Имеретинской низменности будут запущены дополнительные маршруты. А для проживающих в отелях рядом с трассой будут организованы бесплатные шатлы». Ещё больше ответов на главные вопросы болельщиков — на официальном сайте трассы https://f1.sochiautodrom.ru/faq/.

Что с погодой?

Вновь слово Алексею Титову: «Берите билеты на целую неделю, чтобы не только побывать на Гран-при, но и позагорать на пляже и покупаться в море. Погода — вещь непредсказуемая, но если сравнивать 2014 год, когда гонка тоже проводилась осенью, и нынешний, то получается так, что мы идём абсолютно по аналогии с тем годом: как и тогда, середина лета тоже была достаточно дождливой, зато бархатный сезон выдался очень комфортным и тёплым. Верим, что нас вновь ждёт тёплый бархатный сезончик, но однозначно берите с собой зонтики. Гораздо лучше взять зонтик, чтобы он не пригодился, чем без него ходить мокрым».