Победителей конкурса «ПОСМОТРИ НА ГОРОД» наградят 22 сентября

Торжественная церемония награждения победителей конкурса короткометражных видео-работ «ПОСМОТРИ НА ГОРОД» состоится на площади Маркина 22 сентября в 16:00. Об этом сообщают организаторы.

Конкурс «ПОСМОТРИ НА ГОРОД» проходит при поддержке Правительства Нижегородской области и Администрации города Нижнего Новгорода, является одним из первых проектов, включенных в официальную программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Третий тур проекта «ПОСМОТРИ НА ГОРОД» был объявлен организатором конкурса — ГТРК «Нижний Новгород» — 30 мая 2018 года. Тема третьего тура — Рождественская: улица, сторона, туристическая тропа. В рамках III тура проекта «ПОСМОТРИ НА ГОРОД» организованы серия мастер-классов и экскурсий, проведены прямые эфиры и сняты серии сюжетов.

10 сентября завершился срок приема видео-работ на конкурс «ПОСМОТРИ НА ГОРОД». В рамках третьего тура проекта «ПОСМОТРИ НА ГОРОД» приняло участие более 200 нижегородцев, к участию в конкурсе допущена 31 видео-работа.

В этом году определены следующие номинации: «Лучшая детская работа», «Лучшая работа в кадре», «Лучшая режиссёрская работа» «Лучшая операторская работа», «Гран-при».

Победителям конкурса будут вручены символические призы, изготовленные из кино-бобин (катушек) прошлого века, подарки и сертификаты от организаторов проекта. Главным призом является возможность показать свои работы в нижегородском эфире федеральных каналов «Россия 1» и «Россия 24» и получить профессиональную стажировку на ГТРК «Нижний Новгород».

Гостей мероприятия ждет уникальная возможность увидеть первыми лучшие видео-работы III тура конкурса «ПОСМОТРИ НА ГОРОД», посвященные Рождественской, познакомиться с авторами работ и членами жюри.