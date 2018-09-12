Евгений Куйвашев обсудил задачи, стоящие перед новым созывом Екатеринбургской городской думы, с депутатами-коммунистами

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с представителями КПРФ , избравшимися в Екатеринбургскую городскую думу, задачи по развитию уральской столицы. Встреча главы региона в депутатами-коммунистами состоялась 12 сентября.

По словам Евгения Куйвашева, сегодня, после завершения выборов, пришло время приступать к совместной работе.

«Конечно, главное, чем мы сейчас занимаемся — это борьба за ЭКСПО-2025. Победа заявки Екатеринбурга на проведение престижной Всемирной выставки повлечет автоматические изменения темпов и тенденций развития Екатеринбурга. Помимо этого, у нас есть ряд серьезных других проектов, в числе которых — проведение саммита GMIS одновременно с выставкой ИННОПРОМ летом 2019 года», — сказал губернатор.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что внимание и федеральных, и областных властей к развитию Екатеринбурга на протяжении последних лет остается неизменно высоким. Так, за время подготовки к матчам Чемпионата мира по футболу поддержка со стороны федерального центра и региона, в том числе финансовая, позволила принципиально преобразить центральную часть уральской столицы, создать по-настоящему комфортное для горожан пространство. И эта работа, по заверению губернатора, будет продолжена.

Глава региона пожелал успехов представителями КПФР в городской думе, выразив надежду на конструктивное сотрудничество с ними.