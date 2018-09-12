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Евгений Куйвашев обсудил задачи, стоящие перед новым созывом Екатеринбургской городской думы, с депутатами-коммунистами
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Евгений Куйвашев обсудил задачи, стоящие перед новым созывом Екатеринбургской городской думы, с депутатами-коммунистами 

Информационный портал Свердловской области + ещё 1 4 часа назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с представителями КПРФ, избравшимися в Екатеринбургскую городскую думу, задачи по развитию уральской столицы. Встреча главы региона в депутатами-коммунистами состоялась 12 сентября.
По словам Евгения Куйвашева, сегодня, после завершения выборов, пришло время приступать к совместной работе.
«Конечно, главное, чем мы сейчас занимаемся — это борьба за ЭКСПО-2025. Победа заявки Екатеринбурга на проведение престижной Всемирной выставки повлечет автоматические изменения темпов и тенденций развития Екатеринбурга. Помимо этого, у нас есть ряд серьезных других проектов, в числе которых — проведение саммита GMIS одновременно с выставкой ИННОПРОМ летом 2019 года», — сказал губернатор.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что внимание и федеральных, и областных властей к развитию Екатеринбурга на протяжении последних лет остается неизменно высоким. Так, за время подготовки к матчам Чемпионата мира по футболу поддержка со стороны федерального центра и региона, в том числе финансовая, позволила принципиально преобразить центральную часть уральской столицы, создать по-настоящему комфортное для горожан пространство. И эта работа, по заверению губернатора, будет продолжена.
Глава региона пожелал успехов представителями КПФР в городской думе, выразив надежду на конструктивное сотрудничество с ними.
Напомним, накануне Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с депутатами-единоросами. Серия консультаций с представителями депутатских групп и фракций, которые могут быть сформированы в Екатеринбургской городской думе, будет продолжена.
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