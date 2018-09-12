На родине Кими рады, что он остаётся в Формуле 1

Финский гоночный специалист Лассе Яаатинен в своё время сыграл важную роль в карьере юного Кими Райкконена, на самой ранней её стадии помогая его семье. Яаатинен имел непосредственное отношение к автоспорту ещё с 60-х, когда выступал в национальных чемпионатах по ралли, а потом основал компанию по ремонту и обслуживанию гоночной техники.

«Я сразу обратил внимание на Кими — вся его семья была страстно увлечена гонками, — вспоминает Лассе, которому теперь 64 года. — Я видел, что все они — настоящие энтузиасты. А в Кими с самого начала чувствовались и стремление к победе, и мастерство».

Но это была обычная финская семья, у которой не было лишних денег, поэтому из-за дорогостоящего увлечения сына приходилось на многом экономить. Но Яаатинен помогал родителям Кими, как мог, иногда ремонтируя его карт и оказывая другие услуги в кредит: «Они всегда благодарили меня за помощь, но мне и самому было интересно работать с Кими. Важнее всего было обеспечить, чтобы он выступал во всех гонках сезона, не пропуская этапов, и мне было просто приятно сотрудничать со столь перспективным парнем».

В последний раз Лассе Яаатинен встречался с Кими в 2007 году в одном из ночных клубов Хельсинки, где шумно праздновался успех его бывшего воспитанника, только что завоевавшего чемпионский титул в Формуле 1: «Давно это было. Мы сидели с Кими за одним столом и разговаривали. Конечно, для меня это был очень важный момент. Впрочем, моя роль в истории его успеха была весьма скромной…»

Разумеется, Лассе Яаатинен рад, что даже после стольких лет на вершине мирового автоспорта Кими продолжает карьеру. Но контракт Райкконена с Sauber позитивно оценивают и финские гоночные знаменитости.

«Это действительно отличная новость для Sauber!» — считает Кеке Росберг , чемпион мира 1982 года.