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Источник пояснил, при каких условиях ЕС может ввести санкции против Венгрии
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Источник пояснил, при каких условиях ЕС может ввести санкции против Венгрии 

РИА Новости + ещё 22 4 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Александр Шишло. Венгрия может быть подвергнута дисциплинарному наказанию, если это будет поддержано двумя третями голосов в Совете ЕС, но для того, чтобы вопрос был поставлен на голосование, требуется единогласное одобрение этого всеми странами-членами ЕС, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС.
Европарламент в среду одобрил резолюцию с призывом к Совету ЕС применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права. Речь идет о запуске процедуры, которая может привести к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС.
"Заключительный этап процесса в рамках статьи 7 — голосование по приостановлению права голоса страны — требует принятия решения квалифицированным большинством (55% стран-членов ЕС, за исключением Венгрии, представляющих не менее 65% населения сообщества — ред.). Но чтобы перейти к этому этапу, Совет ЕС должен единогласно согласиться с проведением такого голосования", — сказал собеседник агентства.
По мнению наблюдателей, достичь единогласия в этом вопросе практически невозможно, поскольку против намерена голосовать Польша. В отношении этой страны Еврокомиссией в декабре 2017 года была впервые запущена процедура, которая теоретически может также привести к лишению Варшавы права голоса в Совете ЕС.
Исполнительная коллегия ЕС считает, что ряд законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.
Правом инициировать дисциплинарную процедуру против страны-члена ЕС по Лиссабонскому договору о функционировании ЕС наделены Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент.
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