Не стало художника-иллюстратора Владимира Радунского 

Владимир Радунский проиллюстрировал произведения таких известных писателей, как Марк Твен, Корней Чуковский, Самуил Маршак. Иллюстратор родился на Урале в 1954 году, учился в столице, в 1982 году эмигрировал в Нью-Йорк и последние годы провёл в Италии, в Риме. Его книги переведены на многие языки и известны во многих странах мира, они отмечены многими наградами, в том числе престижными. Также в разных странах проходили выставки художника. В 2017 году Владимир Радунский создавал декорации и костюмы для балетного спектакля «Дон Кихот» в Римской опере.