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Не стало художника-иллюстратора Владимира Радунского
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Не стало художника-иллюстратора Владимира Радунского 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Владимир Радунский проиллюстрировал произведения таких известных писателей, как Марк Твен, Корней Чуковский, Самуил Маршак. Иллюстратор родился на Урале в 1954 году, учился в столице, в 1982 году эмигрировал в Нью-Йорк и последние годы провёл в Италии, в Риме. Его книги переведены на многие языки и известны во многих странах мира, они отмечены многими наградами, в том числе престижными. Также в разных странах проходили выставки художника. В 2017 году Владимир Радунский создавал декорации и костюмы для балетного спектакля «Дон Кихот» в Римской опере.
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