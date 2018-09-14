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Борщевский: «Амуру» чего-то не хватает в атаке. Надо искать, работать»
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Борщевский: «Амуру» чего-то не хватает в атаке. Надо искать, работать» 

SPORT24.ru + ещё 5 15 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Амура» Николай Борщевский высказался о поражении от «Адмирала» (0:2). Это второе дальневосточное дерби подряд — 12 сентября «Амур» дома победил «Адмирал» со счетом 3:1. «Адмирал» прервал 4-матчевую серию поражений. На счету команды две победы в шести матчах сезона. «Амур» выиграл один матч из пяти в сезоне.
«Как и ожидалось, игра была напряженной. Была высокая самоотдача. Не забивая ни одного гола, очень сложно выиграть. Нужно продолжать трудиться. Искать, улучшать игру в атаке. Команде чего-то не хватает в атаке. Можно говорить — повезло, не повезло. Но нужно больше работать над атакой. Два раза играли в большинстве, но, к сожалению, не забили. По самоотдаче игроков претензий нет. Ребята старались, поддерживали друг друга.
Не взял тайм-аут, выпуская шестого полевого игрока? Чтобы выпустить шестого полевого игрока, не обязательно брать тайм-аут. Мы отрабатываем на тренировках. Это домашняя заготовка», — сказал тренер на пресс-конференции.
«Амур» заменил вратаря на шестого полевого игрока, играя в большинстве. Егор Антропов выбросил шайбу и попал в пустые ворота. Счет стал 2:0 в пользу «Адмирала».
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