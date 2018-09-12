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Марек Хамшик: «Горжусь, что посвятил всю карьеру „Наполи“
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Марек Хамшик: «Горжусь, что посвятил всю карьеру „Наполи“ 

Спорт-Экспресс + ещё 1 3 часа назад
Полузащитник «Наполи» Марек Хамшик признался, что горд тем, что посвятил значительную часть карьеры неаполитанскому клубу.
— Когда я приехал в Неаполь, то не знал, чего ожидать, — приводит слова Хамшика Football Italia. — Но с первого дня я почувствовал любовь фанатов. Я горжусь своими отношениями с этим городом. Я привязан к футболке «Наполи». Возможно, останусь здесь даже после ухода из футбола. Я посвятил всю свою карьеру «Наполи» и горжусь этим.
Хамшик выступает за «Наполи» с 2007 года. В составе неаполитанского клуба он дважды выигрывал Кубок Италии. В текущем сезоне хавбек провел 2 матча за «Наполи».
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