Классика в новом прочтении: чем удивит новый театральный сезон зрителей 

Евгений Каменькович отметил, что в новом сезоне поставят инсценировку по Томасу Манну.
Первый спектакль 26-го сезона в «Мастерской Петра Фоменко» зрители увидят в сентябре. Евгений Каменькович, художественный руководитель мастерской, поделился с труппой планами на новый сезон и рассказал, какие спектакли будут ставиться на сцене.
«Театральный шабаш» случится на премьере спектакля «Мастер и Маргарита». Как отметил Каменькович, на сцену выйдут не только профессиональные актеры, но и дрессированные коты. Новую сценическую версию бессмертного романа Булгакова создал Федор Малышев совместно с Полиной Агуреевой.
В новом сезоне в театр пришли и стажеры, которые займутся постановкой «Невского проспекта» Николая Гоголя и «Расцветом и падением города Махагони» Курта Вайля. В ближайшее время зрители смогут увидеть эти спектакли на сцене «Мастерской». По итогу сезона будет принято решение о принятии артистов в основную труппу.