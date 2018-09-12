Классика в новом прочтении: чем удивит новый театральный сезон зрителей

Первый спектакль 26-го сезона в «Мастерской Петра Фоменко» зрители увидят в сентябре. Евгений Каменькович, художественный руководитель мастерской, поделился с труппой планами на новый сезон и рассказал, какие спектакли будут ставиться на сцене.

«Театральный шабаш» случится на премьере спектакля «Мастер и Маргарита». Как отметил Каменькович, на сцену выйдут не только профессиональные актеры, но и дрессированные коты. Новую сценическую версию бессмертного романа Булгакова создал Федор Малышев совместно с Полиной Агуреевой