На рязанских «Спожинках» устроят агроквест и турнир косарей

Праздник урожая «Спожинки» пройдет уже в четвертый раз — мероприятие состоится в ближайшую субботу, 15 сентября, на стадионе РГАТУ. К окончанию сезона рязанские аргарии подошли с хорошими результатами — убрали 1 млн 630 тысяч тонн зерновых. И, хотя этот результат не рекордный, по темпам уборки область была в числе лидеров по ЦФО.

В честь окончания страды селяне обещают горожанам «хлеб и зрелища»: на празднике урожая найдется место и дегустациям, и конкурсной программе, и обучающим мастер-классам. С одного из них — по фотографии от Дмитрия Осинина — и начнется праздник: занятие состоится в 9:30.

Торжественный старт «Спожинкам» дадут в 10:00, лучших аграриев ждут заслуженные награды. То, что они получили их не зря, селяне докажут на деле, приняв участие в турнире косарей. Сейчас в нём заявилось, отметил Дмитрий Филиппов , уже более 10 человек. Желающих почувствовать романтику загородной жизни также ждут сельские игры и агроквест — участники пройдут по площадкам фестиваля, выполнив задания, связанные с АПК.

Зрелищную программу праздника составят выступление конно— спортивного клуба «Авангард» (11:00 до 12:00), кулинарный мастер-класс, на котором приготовят блюда из рыбы (в 12:00). Гастрономическая составляющая фестиваля будет представлена также выставкой сортовых растений и урожая от садоводов, конкурсов «Рязанский каравай». В этом году он пройдет в новом формате — выберут не один каравай, а праздничный пирог и угощение к чаю. Свои вкусные шедевры представят 25 предприятий. Также на «Спожинках» организуют выставку животных. Их будет представлено около 100, в том числе — испанские козы и страус эму.

«В этот раз, с учётом того, что в городе будет проходить несколько мероприятий, ожидаем не менее 8-10 тысяч человек», — отметил Дмитрий Филиппов.