Выходные в Нижнем Новгороде: с бочча, Зверем, головоломками и Приволжским штандартом

Пятница, 14 сентября

Фритур по Ошарской

Сегодня после работы можно отправиться в увлекательный монофритур по улице Ошарской — это будет премьерная экскурсия от знатоков города. С помощью опытного эгида вы разберётесь, действительно ли здесь ошаривали, вспомните трагическую историю подлодки К-19 и её воплощение в кино, посмотрите домики большие и маленькие, и дойдете до улицы Белинского. (6+)

Где: встреча у фонтана в сквере на Чёрном пруду. Во сколько: 18:00. Цена: free donation, обязательна предварительная запись по тел. +7 (987) 544 50 55.

Концерт группы «Звери»

«Звери» — российская группа, созданная в 2001 году бессменным фронтменом коллектива Романом Билыком (Рома Зверь) и по праву является одной из лучших живых групп в России. Всем известные хиты «Зверей» долгое время занимали лидирующие позиции в различных чартах, а клипы на них задали высокую планку в видеоиндустрии, ведь каждый их новый клип — маленький кинофильм. «Звери» собирали многотысячные стадионы и получили огромное количество наград и премий. Отыграв более 1 000 концертов в более чем в 200 городах и преодолев более миллиона километров, группа продолжает активную гастрольную деятельность и едет в Нижний Новгород! (12+)

Где: MILO CONCERT HALL, ул. Родионова, 4. Во сколько: 19:00. Цена: 1800–2500 руб.

Киноночь

Пятничный вечер можно смело посвятить просмотру самых лучших кинокартин, обсуждению их с единомышленниками и просто приятному общению. Вместе с друзьями или вторыми половинками отправляйтесь в уютное тайм-кафе, где вас ждут неограниченное количество кофе, попкорна, кукурузные палочки, кровавая Мафия, настольные игры и хорошее настроение! А самое главное, совместный просмотр уже ставших культовыми фильмов: «Спасти рядового Райана», «Старикам тут не место» и «Таксист». (18+)

Где: тайм-кафе «Джеронимо», ул. Добролюбова, 10. Во сколько: 23:00. Цена: 350 руб.

Суббота, 15 сентября

Фестиваль Приволжский Штандарт 2018

В эти выходные в Нижнем Новгороде пройдёт одиннадцатый фестиваль клубов исторической реконструкции — зрелищное и очень увлекательное мероприятие для всей семьи. В этом году под стягом «Приволжского Штандарта» объединятся не только реконструкторы различных стран и эпох, но и по-настоящему увлечённые историей люди. В течение двух дней вас ждёт грандиозная развлекательная программа: зрелищные исторические забавы и бои разных эпох, лучный турнир, исторический театр, интерактивные площадки для взрослых и детей, ярмарка средневековых товаров и народных промыслов. А ещё нескучные лекции, мастер-классы по средневековым ремеслам и костюму и исторические танцы. А ещё демонстрация исторических костюмов, экскурсии и живая музыка. Подробная программа с таймингом — здесь. (0+)

Где: музей-заповедник Щелоковский хутор, ул. Горбатовская, 41. Во сколько: сб — с 11:00 до 19:00, вс — с 11:00 до 15:00. Цена: 15.09 — взрослый — 250 руб., льготный — 100 руб., детский — 50 руб., дошкольники — бесплатно. 16.09 — взрослый — 150 руб., льготный — 100 руб., детский — 50 руб., дошкольники — бесплатно.

Чемпионат по сборке кубика Рубика

Приглашаем всех поклонников головоломок кубика Рубика принять участие в чемпионате по скоростной сборке! Способные и целеустремленные конкурсанты могут попробовать свои силы в дисциплинах: сборка кубиков 2х2х2 для детей от 6 лет, сборка кубиков 3х3х3 для ребят от 10 до 14 лет, сборка кубиков 3х3х3 для участников от 15 до 99 лет. Всех ждет атмосфера настоящего спортивного праздника, а для победителей приготовлены самые заманчивые призы! Кроме соревнований, будут организованы 2 ознакомительные зоны для тех, кто только начинает интересоваться логическим видом спорта. Вниманию желающих будут представлены деревянные головоломки и нестандартные вариации кубиков Рубика. (6+)

Где: ТРК НЕБО, ул. Б. Покровская, 82; 1 этаж. Во сколько: 14:00. Цена: участие бесплатное, необходима регистрация.

Фестиваль для школьников и их родителей School Fest

School Fest — это самое яркое и значимое событие для школьников Нижнего Новгорода и их родителей. В одном месте откроются клубы программирования и цифровых технологий, детский фитнес-клуб, город профессий, языковые школы, центры развития способностей детей, школа воспитания для девочек, студия жонглирования и множество других участников. Кроме этого, гостей фестиваля ждут интересные мастер-классы и мини-шоу, полные ярких экспериментов, интерактивная зона, где можно увидеть настоящих роботов или попасть в виртуальную реальность, испытать разработки студенческих лабораторий, посетить мастер-классы и лекции от представителей школ, академий и молодежных центров, где будут обсуждаться самые интересные и актуальные темы. Представители вузов, эксперты, спортсмены, предприниматели и политики расскажут о своих профессиях, ответят на вопросы подростков, приведут примеры своих личных историй успеха. На лекторий необходима запись, подробная программа мероприятия — на сайте. (6+)

Где: Технопарк «Анкудиновка», ул. Ак. Сахарова, 4. Во сколько: 15–16 сентября с 10:00 до 18:00. Цена: 300–500 руб.

Концерт группы «Пелагея»

В субботу можно всей семьёй рвануть в Шатковский район Нижегородской области: там пройдёт традиционный праздник «Голос Традиций», приуроченный ко дню рождения села Хирино. Ежегодно «Голос Традиций» становится местом встречи мастеров и коллективов фольклорного жанра, которые сохраняют традиции русского народного творчества. В программе праздника, который продлится с 10:00 до 17:00, — ярмарка народных промыслов и фермерских продуктов, ремесленные мастер-классы, детский интерактивный театр, угощения для всех гостей, выступления ансамблей народной песни и большой концерт певицы Пелагеи. (0+)

Где: село Хирино Шатковского района. Во сколько: 15:00. Цена: вход свободный.

Солисты Нижнего Новгорода. Открытие концертного сезона 2018–2019

Новый симфонический сезон Нижнего Новгорода, уже по традиции, открывает концерт Камерного оркестра. Впервые солистом и дирижёром программы выступит солист симфонического оркестра Мариинского театра Иван Столбов. В дуэте с ним сыграет нижегородский кларнетист, доцент кафедры деревянных духовых нижегородской консерватории Александр Самарин . Особенностью программы концерта, исполненной очень разных по стилю и характеру сочинений, являются сольные пьесы для одного и двух кларнетов. Без «ясного» тембра этого инструмента трудно представить себе и симфоническую классику, и джазовые стандарты, и даже народные еврейские мелодии. В программе: Стамиц — Концерт для двух кларнетов с оркестром Си бемоль мажор, Гаос — Сюита в античном стиле для струнных, Танеев — Канцона для кларнета и струнных, Моцарт — Дивертисмент для струнных фа мажор KV 138, Шрайнер — «Всё меньше и меньше» юмористическая фантазия для кларнета и струнных. (0+)

Где: Музей Усадьба Рукавишниковых, Верхне-Волжская наб., 7. Во сколько: 17:00. Цена: 400–800 руб.

Детские мастерские

Торгово-развлекательные центры подготовили для детей бесплатные субботние программы, на которых юные мастера смогут своими руками сделать подарки для себя и близких, а также развить свои творческие способности. Так, в ЦУМе (ул. Фильченкова, 10, 5 этаж, фуд-корт) в 14:00 открывается мастерская чудес, где ребята узнают, то такое бомбочки для ванны и как их можно сделать своими руками. Винтик и Шпуля помогут сделать ароматные шипящие бомбочки, добавить в них ароматические масла, лепестки цветов и красители любого цвета. В ТЦ «Муравей» (пр. Ленина, 33, 5 этаж, фуд-корт) в это же время, в 14:00, начнёт работу мастерская Лунтика, где дети научатся делать букеты из конфет. А в ТРЦ РИО (Московское шоссе, 12, 1 этаж) в 15:00 начнётся познавательный урок «Технология и дизайн одежды». (6+)

Воскресенье, 16 сентября

Нижегородская детская велогонка

Внимание всем, у кого в семье есть маленькие любители велосипедов! В эти выходные в парке «Швейцария» пройдет Нижегородская детская велогонка «Чемпионики», которая будет проходить в Нижнем Новгороде уже в четвёртый раз. Принять участие в ней могут мальчики и девочки от 4 до 13 лет. Ребят ждут увлекательные соревнования, отличные призы, а главное — весело и с пользой проведённый день. Без подарка не останется ни один участник! (0+)

Где: парк «Швейцария», ост. «Медицинская». Во сколько: 9:00. Цена: 300 руб. участие (необходима регистрация), зрителям вход свободный.

Семейный фестиваль «Четыре стихии»

В Автозаводском районе, на живописной площадке микрорайона Юг пройдёт большой семейный праздник, на который приглашаются все жители города. В программе фестиваля — бесплатные мастер-классы для взрослых и детей, кулинарные мастер-классы от ресторана Butch&Dutch, детская анимация, викторины с призами, танцевальный мастер-класс, шоу воздушных змеев, катание на яхтах — и многое-многое другое. Праздник завершится ярким салютом. (0+)

Где: ТЦ «Порт-Артур», Южный бульвар, 22а. Во сколько: с 13:00 до 19:00. Цена: бесплатно.

Открытый кубок Нижегородской области по бочча

16 сентября в в Нижнем Новгороде пройдёт открытый кубок Нижегородской области по бочча — паралимпийскому виду спорта, предоставляющему возможность участия спортсменам разных возрастов с самыми тяжёлыми ограничениями. Это спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу. Впервые была включена в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года и является активно развивающимся видом спорта для игроков с тяжелейшим формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника. Регулярные занятия бочча развивают ловкость, точность, выносливость, координацию движений, а также помогает тактически мыслить. К нам на «Кубок равных возможностей» приедут команды из других регионов. Приходите посмотреть на соревнования и поболеть за спортсменов — для них это очень важно! (0+)

Где: Дворец спорта «Заречье», ул. Арктическая, 7. Во сколько: 10:00–17:00. Цена: зрителям вход свободный.

«Всероссийский праздник трезвости»

11 сентября православный мир отмечал день памяти Иоанна Предтечи, который вот уже больше века празднуется и как Всероссийский День трезвости. В Автозаводском парке пройдёт праздничная программа, приуроченная к этому событию. В рамках этого символичного дня здоровья будут организованы выставка рисунков, спортивные и народные игры, эстафеты, пройдут разнообразные мастер-классы. И конечно, гостей парка ждёт большой праздничный концерт. (0+)

Где: Автозаводский парк, центральная площадь. Во сколько: 16:00–21:00. Цена: вход свободный.

Василиса Прекрасная

Нижегородский русский народный оркестр приглашает маленьких и уже больших жителей города на свой первый сказочный концерт в этом сезоне. Вас ждёт русская народная сказка «Василиса Прекрасная», которую будет читать артистка камерного музыкального театра им. В. Т. Степанова, лауреат множества конкурсов Марина Гиоргадзе . А за создание сказочной атмосферы будет отвечать музыка Шендерева, Мусоргского, Лядова, Мендельсона в исполнении оркестра русских народных инструментов. (0+)

Где: ЦК Рекорд, ул. Пискунова, 11. Во сколько: 12:00. Цена: 300 руб. (ребёнок+взрослый)

Тренинг «Защита от неприятностей»

Родителям подростков стоит обратить внимание на очень полезный мастер-класс, который ориентирован на детей 11–13 лет. Эксперт разберёт вместе с ребятами уловки мошенников и похитителей и расскажет про способы правильного отпора незнакомцу, научит говорить чужакам «Нет!». Обязательно будут подняты темы опасности героизма с хулиганами/гопниками/грабителями и спасения в экстремальных ситуациях. А также будут проработаны вопросы самоутверждения и личная безопасность. (12+)

Где: Музей занимательных наук «КВАРКИ», ТЦ Ганза, ул. Родионова, д. 165, корп. 13; 3 этаж. Во сколько: 15:00. Цена: 380 руб., необходима регистрация.