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Татьяна Доронина празднует 85-летие
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Татьяна Доронина празднует 85-летие 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Глава государства поздравил художественного руководителя МХАТ им. Горького, народную артистку СССР Татьяну Доронину с юбилеем и отметил, что актриса по праву относится к плеяде выдающихся артистов, для которых истинным призванием в жизни стало творчество. Созданные Дорониной драматические образы, по мнению Владимира Путина — это шедевры российского кинематографа и театра. А премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что Татьяна Доронина обладает уникальной манерой актёрской игры, которая заключается в её яркости и эмоциональности.
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