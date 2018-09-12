Татьяна Доронина празднует 85-летие 

Глава государства поздравил художественного руководителя МХАТ им. Горького, народную артистку СССР Татьяну Доронину с юбилеем и отметил, что актриса по праву относится к плеяде выдающихся артистов, для которых истинным призванием в жизни стало творчество. Созданные Дорониной драматические образы, по мнению Владимира Путина — это шедевры российского кинематографа и театра. А премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что Татьяна Доронина обладает уникальной манерой актёрской игры, которая заключается в её яркости и эмоциональности.