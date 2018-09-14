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Коби Брайант рассказал о том, как он жестоко мотивировал Пау Газоля
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Коби Брайант рассказал о том, как он жестоко мотивировал Пау Газоля 

SPORT24.ru + ещё 2 4 часа назад
Бывший защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант вспомнил, как он мотивировал своего одноклубника Пау Газоля.
«Нужно было уделять внимание вещам, которые мотивируют одноклубников. Был у меня один из самых любимых методов — Пау Газоль его просто ненавидел. В 2008 году мы проиграли финал «Бостону». Это была физически очень тяжелая серия. Тем же летом была Олимпиада. По отправился туда в составе сборной Испании и дошел с командой до финала. В финале мы (сборная США) их обыграли. И вот мы вернулись в тренировочный лагерь. По такой заходит в раздевалку, а я свою золотую медаль повесил на его шкафчик.
Газоль очень сильно любит свою страну, для него это все. И это его просто взбесило. Он начал ругаться: «Ты м***к, и все такое». Я ему тогда и говорю: «Полушай, Пау. Ты проиграл „Селтикс“, ты проиграл сборной США в финале Олимпиады. Ну, давай в этом году продлим серию до трех поражений подряд». И все, его это задело, в том году он поднял свою физику, и мы выиграли два чемпионата подряд», — сказал Брайант в интервью The School of Greatness.
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