Семнадцать шахматистов прошли регистрацию на участие во втором этапе Гран-При «Московские Альпы»

Открылась регистрация на участие во втором этапе Гран-При «Московские Альпы», который состоится 30 сентября. Об этом сообщается на сайте шахматной школы «Чертаново».

По состоянию на 12 сентября, уже семнадцать спортсменов прошли регистрацию. Все они разных возрастов. Самый старший 1980 года рождения. Также среди зарегистрировавшихся можно увидеть юную звезду студии «Маэстро» На Сумском» Константина Остапеца.

Первый этап турнира состоялся 2 сентября. На нем выступили 66 шахматистов. Взрослые играли на открытой веранде спорткомплекса «Кант», дети соревновались внутри.

— Мы впервые привлекли взрослых спортсменов. Но все прошло хорошо, и участники остались довольны, — отметил преподаватель «Чертанова» Павел Стельмухов

Напомним, что «Московские Альпы» — совместный проект шахматной школы и «Канта». Гран-При состоит из сезонных соревнований, в каждом сезоне — несколько однодневных состязаний.

Пройти регистрацию на участие в следующем этапе турнира можно по ссылке.

Фото: Детский клуб «На высоте» в Чертаново

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/09/12/44752/