Сергей Иванов рассудит «Анжи» и «Краснодар»

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2018-2019 между махачкалинским «Анжи» и «Краснодаром», который состоится 16 сентября 2018 года на стадионе «Анжи-Арена» в дагестанском городе Каспийске, доверено обслуживать судейской бригаде во главе с 34-летним рефери ФИФА Сергеем Ивановым . Об этом сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Сергей Сергеевич Иванов родился 5 июня 1984 года. Представляет город Ростов-на-Дону. Дебютировал в Премьер-Лиге в 2012 году в матче «Краснодар» — «Амкар». Всего же к настоящему моменту Сергей Иванов возглавлял судейские бригады в 101 матче РПЛ.