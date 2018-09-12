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Школьники из Хорошевки пообщались с олимпийским чемпионом по боксу Олегом Григорьевым
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Школьники из Хорошевки пообщались с олимпийским чемпионом по боксу Олегом Григорьевым 

Управа района Хорошевский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Во вторник, 11 сентября, в ЛФК ЦСКА прошла встреча воспитанников СШОР ЦСКА по боксу и кикбоксингу имени Ульянича с олимпийским чемпионом по боксу Олегом Григорьевым.
Вместе с 25 юными спортсменами армейской школы на встрече с советским боксёром присутствовали начальник СШОР по боксу и кикбоксингу Егор Янкин, заместитель начальника команды ЦСКА Александр Островский, а также старший тренер СШОР по боксу и кикбоксингу Константин Новиков, бронзовый призер чемпионата Европы Александр Дугаров, чемпион СССР Игорь Бунин, чемпион СССР Манвел Мурадян.
На встречу были приглашены и представители проекта «Московское долголетие», столичные юнармейцы, курсанты Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж полиции», ученики общеобразовательных школ Хорошевского района.
На мероприятии была представлена фотовыставка ярких моментов из спортивной жизни олимпийского чемпиона. Это встреча прошла в рамках серии мероприятий «Легенда спорта ЦСКА». (ео)
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