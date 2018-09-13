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Жители областного центра готовы вызвать на дуэль за тумбы «Саратов — это я»
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Жители областного центра готовы вызвать на дуэль за тумбы «Саратов — это я» 

Свободные новости + ещё 1 39 минут назад
Фото: Свободные новости
Корреспонденты «Открытого канала» спросили людей на улицах о том, кого из чиновников те вызвали бы на дуэль. Одна из участниц опроса заметила, что вызвала бы на дуэль того, кто расставил по городу тумбы со слоганом предстоящего Дня города «Саратов — это я».
«Сколько это стоит по всему городу, можно было бы хотя бы подмести все», — отметила собеседника журналистов.
Среди претендентов на участие в дуэли саратовцы назвали Владимира Жириновского, Валерия Радаева, Вячеслава Володина и Виталия Милонова.
О мнении участников опроса по поводу вызова на дуэль директором Росгвардии Виктором Золотовым оппозиционного политика Алексея Навального смотрите в сюжете «Открытого канала».
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