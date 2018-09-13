Жители областного центра готовы вызвать на дуэль за тумбы «Саратов — это я»

Корреспонденты «Открытого канала» спросили людей на улицах о том, кого из чиновников те вызвали бы на дуэль. Одна из участниц опроса заметила, что вызвала бы на дуэль того, кто расставил по городу тумбы со слоганом предстоящего Дня города «Саратов — это я».

«Сколько это стоит по всему городу, можно было бы хотя бы подмести все», — отметила собеседника журналистов.