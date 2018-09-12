В Бишкеке пройдет международный полумарафон в честь Чингиза Айтматова

Бишкекский международный полумарафон Coca-Cola Run the Silk Road, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова , пройдет 23 сентября. В нем примут участие профессиональные спортсмены и любители бега из разных стран.

Марафон призван познакомить со столицей Кыргызской республики — Бишкеком, пропагандирует здоровый образ жизни, а также развивает международные дружественные спортивные связи и туризм.

Организатором мероприятия является мэрия Бишкека и общественное объединение «Дирекция международного марафона».

Марафон стартует в 09:00 ч от ФОК Газпром , ж/м Арча Бешик, ул. Шербет 46/1. В программе предусмотрены забеги — полумарафон (21 км 97 м), 10000 м и 3000 м.

«Дирекция Международного Марафона» Run the Silk Road провела свой первый марафон на территории Иссык-Куля 26 мая 2012 года, в котором участвовало около 900 человек из 24 стран мира. Так же с 2014 года проводится «Горный полумарафон Кара-Булак». В котором принимают участие как бегуны, так и велосипедисты.

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