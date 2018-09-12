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Владимир Моженков. Курск. 27 сентября в бизнес-центре «МегаГринн» пройдет мастер-класс
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Владимир Моженков. Курск. 27 сентября в бизнес-центре «МегаГринн» пройдет мастер-класс 

КурскТВ 2 часа назад
Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры», лучший менеджер Audi в Европе, гендиректор с 25-летним стажем Владимир Моженков проведет авторский мастер-класс «125 форм и методов нематериальной мотивации» в Курске. 27 сентября он расскажет, как достигать поставленных целей и откроет формулу стимулирования персонала. Как поблагодарить человека, чтобы мотивировать его на успех в работе? И что такое мотивация вообще? Ответы на эти вопросы вы найдет в формулах, которые позволили команде Владимира Моженкова вывести свою компанию в лидеры не только российского, но и европейского рынка. Однако, настоящий руководитель должен уметь не только поощрять, но и быть жестким Научитесь достигать больших целей и научите этому своих людей!
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