Форвард «Локомотива» Смолов вернулся в общую группу

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов вернулся в общую группу перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо», сообщает ТАСС

"Федор занимается в общей группе без ограничений. Сегодня он провел полноценное занятие и ушел с поля одним из последних, оставшись с группой других футболистов на отработку ударов по воротам", — сообщили в пресс-службе «железнодорожников».

Смолов получил ушиб коленного сустава в матче шестого тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Ранее Дзагоев и Щенников стали тренироваться в общей группе ЦСКА.