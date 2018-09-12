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Форвард «Локомотива» Смолов вернулся в общую группу
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Форвард «Локомотива» Смолов вернулся в общую группу 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов вернулся в общую группу перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо», сообщает ТАСС.
"Федор занимается в общей группе без ограничений. Сегодня он провел полноценное занятие и ушел с поля одним из последних, оставшись с группой других футболистов на отработку ударов по воротам", — сообщили в пресс-службе «железнодорожников».
Смолов получил ушиб коленного сустава в матче шестого тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
Ранее Дзагоев и Щенников стали тренироваться в общей группе ЦСКА.
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